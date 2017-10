Wielki pościg na Syberii – odrobili 21 pkt w pół kwarty

Niesamowita końcówka meczu koszykarskiej Ligi Mistrzów. Rosyjski Enisej Krasnojarsk zwyciężył litewski Juventus Utena 85:81, choć strata wydawała się już nie do odrobienia.

Odległość z Uteny (po polsku Uciany) do, położonego na Syberii, Krasnojarska to aż 5020 km. W długiej podróży powrotnej do domu koszykarze litewskiego zespołu będą mieli o czym rozmyślać.

Mecz od początku układał się dziwnie. Po pierwszej kwarcie prowadzili gospodarze 20:13. W drugiej, dla odmiany, zupełnie dominowali goście, którzy wygrali tę część aż 25:9. Po przerwie też to oni byli lepsi i na 6:28 przed końcem meczu prowadzili z Enisejem aż 72:51.

I wtedy nastąpiła litewska katastrofa. Goście ostatnie 6.5 minuty przegrali 9:34!

Przegrali, choć po punktach – znanych z PLK – Anthony’ego Irelanda i Maksyma Kornijenki ich przewaga wynosiła jeszcze 14 punktów, gdy do końca były już tylko 2.5 minuty. Na 30 sekund przed końcem Juventus nadal miał 4 oczka przewagi (77:81), ale do końca meczu nie potrafił już zdobyć kosza. Trójkę na zwycięstwo dla gospodarzy trafił Anthony Hilliard, a po chwili pogubieni Litwini stracili jeszcze piłkę na środku boiska.

Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był LaRon Dendy z Uteny (23 pkt.). Ireland uzbierał 14 punktów, ale trafił tylko 3-10 z gry, w tym 1-8 za 2 pkt., miał 5 zbiórek, 7 asyst i 4 straty.

