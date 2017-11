Wielki Sofo wraca do gry – czy jeszcze zatrzęsie parkietem?

Sofoklis Schortsanitis, słynny z postury i talentu grecki środkowy, powraca na parkiet – podpisał kontrakt do końca sezonu z greckim Trikala BC.

Aż 157 kilogramów ważył grając ostatnio w Arisie Saloniki „Big Sofo” czy też „Baby Shaq”, przy oficjalnym wzroście ok. 206 centymetrów. Przez cały poprzedni sezon pauzował, po poważnej kontuzji, zerwania ścięgna achillesa.

Pytanie, czy tak nietypowych warunkach fizycznych gracz jest jeszcze w stanie wrócić do gry jest zasadne, nawet jeśli koszykarz ma dopiero 32 lata, gdy wydawać by się mogło, że więcej. Trikala wydaje się dobrym miejscem na odbudowanie formy – jest to zespół środka tabeli greckiej ekstraklasy.

Pochodzący z Kamerunu Sofoklis Schortsanitis nigdy w NBA nie zagrał, choć w II rundzie drafuty wybrali go niegdyś LA Clippers. Był jednak jedną z najwybitniejszych postaci europejskiej koszykówki. Z reprezentacją Grecji w 2006 roku zdobył wicemistrzostwo świata, a z Maccabi Tel Aviv w 2011 wygrał Euroligę. Był też wybierany do pierwszej piątki tych rozgrywek.

Kibice w Polsce mogli podziwiać go choćby podczas Eurobasketu w naszym kraju. W zwycięskim dla Grecji meczu o brązowy medal ze Słowenią zdobył 23 punkty.

