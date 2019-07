Wielki sukces Arki – Josh Bostic zostaje

Zrobił furorę w poprzednim sezonie PLK, teraz będzie miał jeszcze jedną szansę, aby z Arką powalczyć o tytuł. Josh Bostic na następny sezon zostaje w Gdyni.

Josh Bostic (32 lata, 196 cm) był zdecydowanie jedną z największych gwiazd minionego sezonu w PLK i, obok Jamesa Florence’a, liderem Arki Gdynia, brązowego medalisty. Amerykanin przychodził do Gdyni po sezonie, w którym grał w Sassari i KK Zadar.

Bostic w PLK zdobywał średnio 17,5 punktu, zbierał 4 piłki i rozdawał 3,2 asysty. Trafiał także dobre 39% rzutów za 3 punkty. Josh równie dobre statystyki wykręcał w EuroCup, gdzie zdobywał średnio 16,4 punktu przy 41% z gry. Zatrzymanie takiej gwiazdy w składzie to ogromny sukces Arki, która wydaje się, że ponownie zagra o medale, a może nawet o mistrzostwo w PLK.

Bostica kusiły kluby z Włoch i ligi adriatyckiej, jednak ten zdecydował się na dalszą współpracę z Przemysławem Frasunkiewiczem w Gdyni. Amerykanin to brakujący element w składzie Arki. Może grać z piłką w rękach samemu kreując sobie pozycje, może oddać także pola Philowi Greene, który zastąpi na pozycji numer 1 Jamesa Florence’a.

Do tego Bostic jest dobrym obrońcą, a także charakternym zawodnikiem, który z pewnością znów wniesie dużo emocji i jakości do PLK. Oprócz niego w składzie Arki jest już czterech innych obcokrajowców – Phil Greene, Ben Emelogu, Leyton Hammonds i Devonte Upson.

GS

