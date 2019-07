Wielki transfer – Russell Westbrook w Houston Rockets!

Thunder dopięli swojego. Oddali Russella Westbrooka do Rockets, w zamian za Chrisa Paula i 2 picki z pierwszej rundy draftu. Być może klub z Oklahomy wkrótce odda CP3 dalej.

Kilka tygodni temu takie scenariusze były nie do uwierzenia. Russell Westbrook, niekwestionowany lider zespołu z Oklahomy, sam dał jednak do zrozumienia, że chce odejść, gdy Paul George przeniósł się do LA Clippers. Thunder nie udało się dogadać odnośnie wymiany z Miami Heat, ale znalazł się kupiec znacznie bliżej.

The Oklahoma City Thunder have agreed to trade Russell Westbrook to the Houston Rockets for Chris Paul, first-round picks in 2024 and 2026, pick swaps in 2021 and 2025, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2019

Rockets mogli przyjąć wielki kontrakt Westbrooka (4 sezony, ok. 170 mln dolarów), bo także mieli wielką umowę Chrisa Paula. Na dodatek, ich rozgrywający mocno zepsuł relacje z Jamesem Hardem, wokół którego budowana jest drużyna z Houston. Jej przedstawiciele zaprzeczają, że taki był powód wymiany, ale zapewne było to jednym z czynników, które ułatwiły decyzję.

Cały koszykarski świat zastanawia się teraz, jak Harden i Westbrook będą funkcjonowali razem na boisku. Obaj przecież grają bardzo dużo z piłką. Rockets to oczywiście drużyna maksymalnie skoncentrowana na rzutach za 3 punkty, a Russell z trafianiem z dystansu ma regularnie problemy (29% w minionym sezonie).

Na pewno z uznaniem trzeba patrzeć na przebudowę w Oklahomie. Od Clippers dostali 2 solidnych graczy i mnóstwo picków na przyszłość, teraz zeszli z kontraktu Westbrooka i znów dostali picki. Jeśli jeszcze upłynnią gdzieś Chrisa Paula, będą jednymi z największych wygranych tego szalonego okresu transferowego.

