Wielki tydzień Luki Doncicia – strzelec królewski

27 punktów we wtorek w Mediolanie, 28 w czwartek w Kownie – Słoweniec rozbija się po Europie wygrywając kolejne mecze z Realem. I idzie na króla strzelców Euroligi.

Ciekawe, że na początku sezonu Luka Doncić zmienia się trochę z gracza wszechstronnego, klejącego grę zespołu w każdym elemencie, w świetnego egzekutora. Może to efekt braku kontuzjowanego Sergio Llulla, a może po prostu coraz większa dojrzałość do roli lidera – grunt, że po czterech meczach jest liderem klasyfikacji strzelców Euroligi: zdobywa średnio po 24,0 punktu.

W czwartek Doncić zdominował mecz w Kownie, gdzie niepokonany w tym sezonie Real wygrał aż 87:66. 18-letni Słoweniec zdobył 28 punktów, miał 9/13 z gry (4/6 za trzy) oraz 6/6 z linii. Do tego dodał „swoje” 9 zbiórek i 4 asysty.

EuroLeague History, efficiency, first 4 games 135- Tomasevic (Buducnost, 2000)

129- Doncic (Real Madrid, 2017)

125- Fucka (Fortitudo, 2001) — Sportando (@Sportando) October 27, 2017

– Luka bardzo dobrze grał już w poprzednim sezonie, bardzo nam pomaga swoimi świetnymi decyzjami na boisku. Dzisiaj był wielki ze względu na skuteczność, ale to gracz, który podnosi nas na wiele sposób – skomentował występ Doncicia trener Realu Pablo Laso.

