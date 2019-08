Wielkie firmy we Włocławku – Maccabi i Partizan!

Partizan NIS Belgrad i Maccabi Tel Awiw za niecały miesiąc pojawią się we Włocławku podczas MEZ Polska Tournament. Nowy sponsor i patron turnieju podpisał właśnie umowę z Anwilem.

W piątkowe południe, prezes Anwilu Włocławek, Arkadiusz Lewandowski spotkał się z mediami na konferencji prasowej w siedzibie firmy MEZ Polska, nowego sponsora klubu. Jak prezes zadeklarował, to trzecia co do wartości umowa sponsorska (3-letnia) w klubie (po Anwil S.A. i mieście).

To także dzięki zaangażowaniu firmy MEZ Polska we Włocławku zorganizowany zostanie przedsezonowy turniej (MEZ Polska Tournament), w który wezmą udziału Maccabi Tel Awiw i Partizan NIS Belgrad, czyli jedne z największych europejskich marek.

kład turnieju uzupełni Arka Gdynia, czyli turniej będzie obsadzony samymi drużynami z europejskich pucharów.

Wydarzenie odbędzie się 7 – 8 września (sobota-niedziela)

Pierwszy dzień:

Partizan NIS Belgrad vs Maccabi Tel Awiw

Anwil Włocłwek vs Arka Gdynia

Drugi dzień:

Arka Gdynia vs Partizan NIS Belgrad

Anwil Włocławek vs Maccabi Tel Awiw

Przed sezonem we Włocławku zostanie rozegrany jeszcze jeden turniej towarzyski – tradycyjny Kasztelan Basketball Cup, podczas którego Anwil zagra z VEF Ryga. W sezonie przygotowawczym Anwil w sumie spotka się z sześcioma zespołami zagranicznymi (także turniej we włoskim Brindisi).

Prezes Lewandowski także potwierdził prowadzenie rozmów z Tonym Wrotenem. Jak sam ujął – „jest na łączach z agentami” i być może jeszcze dziś będzie informacja na temat jego sytuacji (więcej o sporze z KK Zadar TUTAJ>>).

GS