Wielkie nazwiska w BIG3 – wkrótce kolejny sezon

Joe Johnson, Al Jefferson, Gilbert Arenas, czy 4-krotny mistrz świata w koszykówce 3×3 Dusan Bulut. Ogłoszono właśnie nazwiska zawodników, którzy wezmą udział w kolejnym sezonie ligi BIG3, który rozegrany będzie tego lata.

BIG 3 to liga stworzona w 2017 roku przez Ice Cube’a, czyli amerykańskiego rapera i producenta muzycznego, która jest rozgrywana w formule 3×3. Zapraszani są do niej weterani koszykarskich parkietów, niegdyś głośne nazwiska w świecie NBA i nie tylko.

W pierwszym sezonie MVP został Rashard Lewis, a mistrzostwo zdobył zespół Trilogy. Latem 2018 ligę wygrał zespół, którego kapitanem był Corey Maggatte, czyli Power. Maggette został także MVP całego sezonu, a za najlepszego obrońcę uznano „Birdmana”, czyli Chrisa Andersena.

W dwa lata do ligi udał się zaprosić takie gwiazdy z przeszłości jak Allen Iverson, Baron Davis, czy Amare Stoudemire. W tym roku liga rozszerzona zostanie do 12 zespołów, a do ligi dołączają kolejne duże nazwiska.

Do grona zawodników zgłoszonych do draftu tegorocznej edycji zgłoszeni zostali tacy zawodnicy jak Joe Johnson (7x All-Star), Josh Smith (niegdyś zwycięzca konkursu wsadów NBA), Al. Jefferson, Gilbert Arenas, Mario Chalmers, czy Dusan Bulut, najlepszy gracz 3×3 na świecie, który jest 4-krotnym mistrzem świata i 2-krotnym MVP tych turniejów.

BIG3 jak w poprzednich latach wystartuje latem, po zakończeniu sezonu NBA.

Najbardziej znani nowi zawodnicy w BIG3: Gilbert Arenas, Joe Johnson, Josh Smith, Al. Jefferson, Mario Chalmers, Lamar Odom, Stromile Swift, Kendrick Perkins, Greg Oden, Shannon Brown, Steve Blake, Eddy Curry, Daniel “Bobby” Gibson, Will Bynum, Eddie House, Carlos Arroyo, C.J. Watson.

Najbardziej znani pozostający w BIG3: Rashard Lewis, Amare Stoudemire, Jermaine O’Neal, Metta World Peace, Stephen Jackson, Al. Harrington, Carlos Boozer, DeShawn Stevenson, Chris Andersen, Nate Robinson, Glen „Big Baby” Davis.

