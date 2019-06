Wielkie serce i dramat – Kevin Durant z poważną kontuzją (WIDEO)

Pokazał jak bardzo zależy mu na grze i zespole, ale powrót w 5. meczu finału z Raptors przypłacił jeszcze cięższą kontuzją. Kevin Durant najprawdopodobniej zerwał ścięgno Achillesa i długo nie będzie grał.

Niestety, już w pierwszym meczu po przerwie spowodowanej urazem łydki, Kevin Durant doznał kolejnej kontuzji, tym razem znacznie poważniejszej. Wszystko wskazuje na to, że gwiazdor Warriors zerwał ścięgno Achillesa, co wiąże się z bardzo długą przerwą od gry, na pewno liczoną w miesiącach.

Warriors nawet bez KD, który musiał opuścić parkiet jeszcze w pierwszej połowie, dali radę przedłużyć serię. Durant w sumie zagrał przez 12 minut, w których zdobył 11 punktów, zaliczył m.in. serię 3 celnych trójek z rzędu.

Golden State pokonali Toronto 106:105 (relacja TUTAJ>>) i kolejny mecz zagrają w swojej Oracle Arena, co będzie zresztą pożegnaniem hali w Oakland. Warriors przenoszą się w przyszłym sezonie do nowiutkiego obiektu w centrum San Francisco.

O prawdopodobnej kontuzji Achillesa Kevina Duranta łamiącym się głosem poinformował wstrząśnięty GM Warriors Bob Myers. Widać, jak wielki to dramat dla klubu, który tak bardzo liczyła na powrót swojego gwiazdora w obecnych playoffach.

Niestety, trzeba także powiedzieć, o fatalnym zachowaniu kibiców Raptors, którzy fetowali kontuzję Duranta machając do niego „na pożegnanie” i głośno ciesząc się z urazu zawodnika Warriors. Dopiero gracze z Toronto, m.in. Kyle Lowry, pokazali im niestosowność tego zachowania.

KD's injury as it happened live, fans cheering and players waving at them to knock it off pic.twitter.com/Ymu1Vg1hjr

— Board Man Gets Paid (@cjzero) June 11, 2019