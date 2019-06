Wielkie serce i łzy wzruszenia – Szubi bohaterem Arki

Wielki mecz Krzysztofa Szubargi, niezwykły szczupak po piłkę w końcówce i szczęście na koniec, to obrazki, które przejdą do historii. Arka odrobiła 18 punktów straty i zdobyła brązowy medal, a sygnał do ataku dał właśnie doświadczony rozgrywający.

Krzysztof Szubarga przyzwyczaił do tego, że jest nieustępliwym i bardzo charakternym zawodnikiem. Jednak poziom energii i zaangażowania jaki pokazał w rewanżowym spotkaniu ze Stelmetem Eneą BC (relacja TUTAJ >>) chyba był na niezwykłym nawet dla siebie samego poziomie.

Doświadczenie i nieustępliwość Krzysztofa okazały się być nieocenione. Łatwo było zwątpić w odwrócenie losów tego dwumeczu. Ogromna strata -18 punktów i plaga kontuzji w zespole z Gdyni sprawiały, że optymistów było naprawdę niewielu.

Sam Szubarga grał z rozbitym nosem. Jednak w takich momentach się nie odpuszcza. Kiedy drużyna tego potrzebowała brał ciężar gry na siebie, punktował po wjazdach, często bardzo brawurowych, na kosz, a także znajdował kolegów na czystych pozycjach.

„Szubi” skończył ten mecz z linijką 17 punktów, 4 zbiórek i 7 asyst. Mimo wszystko największe wrażenie jednak zrobiła jego praca w defensywie.

Miał aż 5 przechwytów, w tym ten jeden, niesamowity, w samej końcówce.

Arka wygrała 105:80 i dokłada kolejny medal do swojej gabloty. To 3. miejsce smakuje o wiele lepiej właśnie po takiej pogoni i takim meczu jak ten rewanżowy w Gdyni.

Nawet jeśli James Florence skradł znów show w ataku (33 punkty Amerykanina), ale to Szubarga był na parkiecie największym wojownikiem i chciał tego medalu jak nikt inny. Świadczą o tym także łzy, które popłynęły po ostatniej syrenie. Można się sprzeczać, czy gra o 3. miejsce ma sens. Dla takich obrazków ma.

