Wielkie wyróżnienie – Małgorzata Dydek w Galerii Sław FIBA

Małgorzata Dydek, najwybitniejsza polska koszykarka w historii, już wkrótce znajdzie się w Galerii Sław FIBA. Światowa federacja poinformowała, że uhonoruje ją w gronie innych, wielkich legend basketu.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

FIBA stworzyła Galerię Sław (Hall of Fame) w 2007 roku, aby tym sposobem uhonorować wyróżniające się zawodniczki, zawodników, trenerów, działaczy oraz drużyny z całego świata. W pierwszym roku dołączył do niej Marian Kozłowski, były wieloletni prezes Polskiego Związku Koszykówki, prezes honorowy FIBA.

Teraz do Galerii Sław wstąpi pośmiertnie Małgorzata Dydek – najsłynniejsza polska koszykarka. Oprócz niej wyróżnieni zostaną: Janeth Arcain, Atanas Gołomeew, Alonzo Mourning, Fabricio Oberto, Jose „Piculin” Ortiz, Mohsen Medhat Warda, Jiri Zidek, Natalia Hejkova, Bogdan Tanjević oraz Mou Zuoyun.

Małgorzata Dydek karierę zaczynała w Huraganie Wołomin, ale później dwukrotnie zdobywała mistrzostwo Polski z Olimpią Poznań. W Polsce wywalczyła jeszcze siedem złotych medali z zespołem z Gdyni (pod różnymi nazwami), została też dwukrotną mistrzynią Hiszpanii grając dla Pool Getafe Madryt. Cztery razy grała w finale Euroligi. Przez 10 lat występowała w WNBA – została wybrana z pierwszym numerem draftu w 1998 roku. Była zawodniczką zespołów Utah Starzz/San Antonio Silver Stars, Connecticut Sun oraz Los Angeles Sparks. W najlepszej lidze świata rozegrała 323 mecze, w których zanotowała łącznie 3220 punktów, 2143 zbiórki i 877 bloków. Dwukrotnie była wybrana do Meczu Gwiazd.

Z reprezentacją Polski czterokrotnie grała na mistrzostwach Europy – w 1993 (5. miejsce), 1999 (złoty medal), 2001 (6. miejsce) i 2003 roku (4. miejsce). Zagrała także na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku (8. miejsce) i na mistrzostwach Świata w 1994 roku (13. miejsce). Łącznie w kadrze narodowej rozegrała 132 mecze, zdobywając w nich 1783 punkty.

Małgorzata Dydek zmarła 27 maja 2011 roku. Od 2018 roku najlepsza zawodniczka finałów Energa Basket Ligi Kobiet otrzymuje nagrodę jej imienia.

źródło: PZKosz

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>