Wielkie występy Polaków w Europie (1)

Rewelacyjny Michał Ignerski, trzydziestka Adama Waczyńskiego, wielki Mateusz Ponitka z Barceloną i życiowa forma Aleksandra Czyża. Przypominamy najlepsze mecze naszych reprezentantów na zagranicznych parkietach – można oglądać w nieskończoność!

Zapraszamy na wybór najlepszych występów polskich graczy w zagranicznych rozgrywkach w ostatnich latach. Dziś w naszym rankingu miejsca od 11 do 6. Już za kilka dni Top5 z jeszcze większymi hitami w wykonaniu Polaków!

Miejsce 11.

Sezon 2013/2014, Krasne Krylia – Enisey 101:90 – Michał Ignerski 33 punktów, 9 zbiórek, 1 asysta, eval – 32

Były skrzydłowy kadry Polski, w swojej karierze reprezentował kilka rosyjskich kubów, takich jak: BC Niżny Nowogród, Lokomotiv Kuban, Krasne Krylia Samara. W barwach tego ostatniego zanotował swój najlepszy występ w lidze VTB, podczas meczu play-off zanotował 33 punkty oraz 9 zbiórek, zapewniając swojej drużynie wygraną nad drużyną z Krasnojarska.

Statystyki z meczu TUTAJ >>

Miejsce 10.

Sezon 2017/18, Divina Seguros Joventut – Iberostar Tenerife 73:76 – Mateusz Ponitka 21 pkt., 10 zbiórek, 2 asysty, eval 34

Czwarty mecz lidera reprezentacji Polski w hiszpańskiej ekstraklasie i pierwsza zdobyta statuetka „Gracza kolejki”. Początek sezonu Mateusza w barwach Iberostaru był fenomenalny, szybko udowodnił, że potrafi być liderem drużyny grającej w najlepszej lidze w Europie. Zwieńczeniem sezonu 2017/18 było wybranie Ponitki do drugiej piątki najlepszych zawodników ACB.

Statystyki z meczu TUTAJ >>

Miejsce 9.

Sezon 2016/17, Pasta Reggia Caserta – Grissin Bon Reggio Emilia 78:75 – Aleksander Czyż 26 pkt. , 8 zbiórek, 1 asysta, eval – 35

Początek sezonu, pierwszy mecz – czas na sprawdzenie umiejętności poszczególnych graczy. Olek zaskakuje wszystkich i rozgrywa swój najlepszy mecz w LegaBasket. Czyż został wybrany po pierwszym spotkaniu do najlepszej piątki kolejki. Fenomenalny start jednak nie trwał zbyt długo. W trakcie sezonu nasz gracz dostawał coraz mniej szans od swojego trenera i niestety nie dokończył sezonu w barwach Pasta Reggia Caserta.

Statystyki z meczu TUTAJ >>

Miejsce 8. Sezon 2018/19, Polski Cukier Toruń – Tsmoki-Minsk 87:61, Aaron Cel 26 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty, eval – 36

Występ, który walnie przyczynił się do wygranej Twardych Pierników nad drużyną z Mińska. Aaron w pierwszej połowie, pierwszego meczu był nieomylny, zdobył aż 24 punkty. W rewanżowym spotkaniu, Cel nie był już tak skuteczny, ale nie przeszkodziło to drużynie z Torunia awansować do drugiej fazy eliminacji.

Statystyki z meczu TUTAJ >>

Miejsce 7.

Sezon 2017/2018, Barcelona Lassa – Iberostar Tenerife 91:93 – Mateusz Ponitka 26 punktów, 10 zbiórek, 2 asysty, eval – 36

Mateusz w pojedynkę wygrał mecz z wielką Barceloną – zwycięstwo zadedykował zmarłemu tuż przed meczem dziadkowi. Po występie przeciwko drużynie z Katalonii, po raz drugi w sezonie 2017/2018, Ponitka otrzymał statuetkę gracza kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Od początku meczu było widać niesamowita determinację w zagraniach Mateusza- ciągłe atakowanie kosza oraz wymuszanie fauli na przeciwnikach. Wiele małych rzeczy przyczyniło się do osiągnięcia rewelacyjnego wskaźnika efektywności na poziomie – 36.

Statystyki z meczu TUTAJ >>

Miejsce 6. Sezon 2015/2016, Ria Natura Monbus Obradoiro – CAI Zaragoza 82:67 – Adam Waczyński 30 pkt., 8 zbiórek, 1 asysta, eval – 36

Szybkie złożenie się do rzutu i kolejne trafienia. Tak w najprostszy sposób można podsumować znakomity występ Adama Waczyńskiego. Jeśli obrońca zostawił mu chodź trochę miejsca, to nasz popularny „Waca” od razu to wykorzystywał. Trafił 6 na 7 rzutów za trzy punkty – trafiał po zasłonie, z miejsca oraz gdy kończył się czas na rozegranie akcji. Dodatkowo zebrał 8 piłek z tablicy (jego rekord w rozgrywkach europejskich to 11 zbiórek w meczu z Galatasaray w rozgrywkach Eurocup).

Statystyki z meczu TUTAJ >>

Jakub Jaworski, @PulsBasketu

