Wielkie występy Polaków w Europie (2)

Szymon Szewczyk królem polowania, wielkie mecze Macieja Lampe i życiowy sezon Damiana Kuliga. Przypominamy najlepsze mecze naszych reprezentantów na zagranicznych parkietach – można oglądać w nieskończoność!

Zapraszamy na wybór najlepszych występów polskich graczy w zagranicznych rozgrywkach w ostatnich latach. Dziś w naszym rankingu miejsca od 5 do 1.

Miejsce 5

Sezon 2015/2016, Besiktas Stambuł – PAOK Saloniki 100:80 – Maciej Lampe 18 punktów, 15 zbiórek, 4 asysty, eval – 37

Mecz z grecką drużyną z Salonik, okazał się być najlepszym występem Lampego pod względem wskaźniku „eval” karierze. Maciek zbierał, asystował i punktował z dystansu oraz spod kosza. Pomimo fenomenalnych występów polskiego centra w barwach Besiktasu, drużynie ze Stambułu nie udało się wyjść z grupy w rozgrywkach EuroCup. Niestety nie ma skrótu z występu Maćka, dlatego zdecydowałem się wyszczególnić momenty, kiedy zdobywał on punkty w meczu z PAOKiem.



Punkty Lampego: 1:40, 6:21, 10:35, 17:15, 19:23, 58:01, 1:06:39



Miejsce 4

Sezon 2014/2015 PGE Turów Zgorzelec – Lietuvos Rytas Vilnius 104:93, Damian Kulig 27 punktów, 8 zbiórek, 3 asysty, eval – 38

Po wcześniejszych, fenomenalnych występach na parkietach europejskich parkietach, Kulig wzbudził spore zainteresowanie swoją osobą na rynku europejskim. Pojawiały się oferty z bogatszych klubów niż PGE Turów Zgorzelec, jednak z nich nie skorzystano.

Po odpadnięciu z Euroligi, przyszedł czas na rozgrywki Eurocup. Tam Turów trafił m.in. na słynny litewski zespół Lietuvos Rytas Wilno. W Zgorzelcu Damian rozegrał perfekcyjne zawody. Punktował rywali, zbierał piłki z obu tablic, potrafił w odpowiednim momencie podzielić się piłką. Całość złożyła się na eval – 38, co jest jednym z wyższych wskaźników efektywności osiągniętych przez polskiego gracza w ciągu ostatnich lat.



Miejsce 3.

Sezon 2010/2011 UNICS Kazań – Niżny Nowogród 93:66 – Maciej Lampe 33 punkty, 17 zbiórek, 4 asysty, eval – 47

Czas na występy, o których można by mówić latami. Play off ligi rosyjskiej, przeciwnikiem drużyny z Kazania jest Niżny Novogród. Stan rywalizacji to 1-1, grają do dwóch zwycięstw. Wtedy Maciej Lampe bierze sprawy w swoje ręce i w pojedynkę wygrywa serię dla swojej drużyny. Zdobywa 33 punkty, trafiając ponad 55% rzutów z gry. Popełnia tylko jedną stratę w meczu, notując dodatkowo 4 asysty. Daje swojej drużynie zwycięstwo, które nadal pozwala marzyć o mistrzostwie ligi rosyjskiej.

Ciekawostką z tego sezonu jest to, że Maciej Lampe był jedynym graczem w lidze rosyjskiej, który zebrał we wszystkich rozgrywkach ponad 500 zbiórek – dokładnie 527.











Miejsce 2

Sezon 2012/2013 – Cimberio Varese – Umana Reyer Venezia 85:87 – Szymon Szewczyk 29 punktów, 14 zbiórek, 3 asysty, eval – 49

Szewczyk spędził kilka sezonów we włoskiej ekstraklasie, gdzie wyśrubował swoje rekordy. W wygranym meczu z Cimberio Varese, Szymon pomylił się jedynie w rzutach za trzy punkty. Trafił 6/6 za dwa oraz 9/9 z osobistych. Sezon zakończył ze średnimi – 12 punktów oraz 6 zbiórek na mecz.



Miejsce 1

Sezon 2010/2011, Air Avellino Canadian – Solar Bologna 105:101 – Szymon Szewczyk 36 punktów, 17 zbiórek, 1 asysta, eval – 52

Wynik, który ciężko będzie przebić – jeden z tych występów, gdzie piłka sama wpada do kosza. Mecz zakończył się wygraną drużyny z Avellino po dogrywce. Szewczyk zagrał w meczu 44 minuty, zdobywając 36 punktów na bardzo dobrej skuteczności. Niestety nie znalazłem odrębnego filmu z występu Polaka, pozostaje nam cieszyć się skrótem z tego spotkania.



*Wyodrębniłem tutaj maksymalnie dwa spotkania od danego zawodnika, gdyby było inaczej to Szewczyk, Ponitka,Lampe i Waczyński zdominowaliby to zestawienie.

Jesteście ciekawi najlepszych występów naszych graczy w USA? Gortat, Karnowski, Czyż, Lampe oraz Szewczyk z pewnością się tam pojawią!

Jakub Jaworski, @Ja_Jaworski14

