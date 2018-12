Wielkie zwycięstwo Polaków z Włochami – awans coraz bliżej!

Trwa wspaniała passa naszej reprezentacji – to naprawdę dobrze się ogląda! Skuteczny, zespołowy atak dał nam zwycięstwo – pokonaliśmy Włochy 94:78 i jesteśmy coraz bliżej awansu do finałów Mistrzostw Świata.

Mecz z Holandią wcale nie był jednorazowym wyskokiem! Polacy mecz z Włochami zaczęli inaczej, ale równie mądrze i skutecznie w ataku. Tym razem, zamiast trójek, pchaliśmy akcje pod kosz, na początku przede wszystkim do Macieja Lampego. Po dobrej obronie (Mateusz Ponitka!) były okazje do kontrataków i zaczęliśmy od 8:2.

Włosi przebudzili się po kilku akcjach Stefano Tonuta, ale na nasz rozpędzony atak nie mieli żadnego sposobu w obronie. Świetnie w roli rozgrywającego wypadał tym razem AJ Slaughter, który miał 5 asyst już po pierwszych minutach meczu. Gdy świetne wejście z lawki zaliczył Michał Sokołowski, było już 31:18 dla nas.

Włosi trzymali się różnicy ok. 10 oczek, ponieważ trafili kilka trudnych rzutów z dystansu (3x Awudu Abass), a klasę w indywidualnych akcjach pokazał Alessandro Gentile.

Końcówka drugiej kwarty to znów doskonałe momenty „Sokoła”, który wyszarpał kilka ważnych piłek, trafił rzuty wolne (8/8 do przerwy) i zakończył I połowę celną trójką.

Po pierwszych 20 minutach Polska prowadziła 52:41.

I po przerwie nie straciliśmy koncentracji. Tym razem swoje 5 minut miał Adam Waczyński, który zdobył 7 punktów z rzędu. Po kolejnej trójce Slaughtera było już nawet 17 oczek przewagi – prowadziliśmy 64:47.

Włosi nie poddali się, zaczęli grać agresywniej, powstrzymali nasz atak i pod koniec 3. kwarty zrobiło się już tylko 65:59. Na szczęście, nasza kadra potrafiła się odbudować w optymalny sposób – dzięki dobrej, mocnej obronie.

W czwartej kwarcie sprawę w swoje ręce wzięli nasi weterani – najpierw ważne punkty spod kosza zdobywał Lampe, a po trójce Łukasza Koszarka zrobiło się bezpieczne 82:65 na 5 minut przed końcem meczu. Do końca kontrolowaliśmy już mecz, „swoje” w ataku zrobił jeszcze AJ Slaughter.

To było doskonałe okienko reprezentacji – po zwycięstwach z Holandią i Włochami jesteśmy bliscy awansu do Mistrzostw Świata. Przed nami mecze w Chorwacji i u siebie z Holandią. Jedno zwycięstwo wystarczy, aby zapewnić sobie bilety na mundial.

Tomasz Sobiech

