Wilczek w Wilkach – młody strzelec z miejscem w Kingu

Dominik Wilczek podpisał umowę z Kingiem Szczecin i dostanie szansę na debiut w Energa Basket Lidze. Młodzieżowy reprezentant Polski ostatnio grał w Śląsku Wrocław.

Dominik Wilczek (19 lat, 193 cm) gra zwykle na pozycjach rzucającego obrońcy i niskiego skrzydłowego. Grywał młodzieżowych reprezentacjach Polski. W ostatnim sezonie występował w Śląsku Wrocław – zarówno w drużynie pierwszoligowej, jak i tej z drugiej ligi. Na parkietach 1. ligi , w 6 spotkaniach spędzał po niecałe 19 minut na mecz, notował 7.0 punktu oraz 2.8 zbiórki, trafiał 36% rzutów z gry.

Wilczek trenował z drużyną ze Szczecina właściwie od początku okresu przygotowawczego – miał okazję do pokazania się w meczach towarzyskich. Jak widać, potrafił wywalczyć sobie kontrakt i miejsce w ekstraklasowej drużynie.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem właśnie do Kinga Szczecin. Klub jest bardzo dobrze zorganizowany, ma całe potrzebne zaplecze, panuje świetna atmosfera w drużynie, są trenerzy z wysokiej klasy warsztatem i tak naprawdę jest wszystko, czego potrzeba do rozwoju. Z każdym dniem czuję, że robię krok do przodu, mam się od kogo uczyć i wierzę, że pomogę drużynie walczyć o najwyższe cele w tym sezonie! – mówi na oficjalnej stronie Kinga Szczecin Dominik Wilczek.

