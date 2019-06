Williamson, Morant i Barrett – tak grają gwiazdy draftu! (WIDEO)

Powietrzne popisy Ziona Williamsona zna cały świat, ale w tegorocznym drafcie znajdziemy także kilku innych bardzo utalentowanych ofensywnie zawodników. Poniżej ich najlepsze akcje z poprzedniego sezonu.

Sezon NBA się skończył, ale to nie znaczy, że wokół ligi nic się nie dzieje. Już w czwartek (20.06) odbędzie się draft, w którym do ligi trafi wielu obiecujących graczy. Oto krótkie wizytówki zawodników, którzy mają największe szanse na wybór z czołowymi numerami.

1. Zion Williamson (Duke) – silny skrzydłowy (artykuł TUTAJ >>)

*

2. Ja Morant (Murray St.) – rozgrywający (artykuł TUTAJ >>)

*

3. R.J. Barrett (Duke) – niski skrzydłowy (artykuł TUTAJ >>)

*

4. Jarrett Culver (Texas Tech) – rzucający

*

5. Coby White (North Carolina) – rozgrywający/rzucający

*

6. Darius Garland (Vanderbilt) – rozgrywający (artykuł TUTAJ >>)

*

7. De’Andre Hunter (Virginia) – niski skrzydłowy

Draft odbędzie się w nocy z czwartku na piątek w hali Brooklyn Nets – Barclays Center o godz. 1:00 polskiego czasu.

RW

