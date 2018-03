Wirus w Koszalinie? Także na granicy!

Zespół AZS w ostatnich dniach zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale nie tylko. Podstawowy środkowy Alaksandar Marelja nie mógł zagrać z Polpharmą z powodu problemów wizowych.

Klub z Koszalina próbował przełożyć ten mecz, tłumacząc przyczynę kłopotami zdrowotnymi swoich zawodników. Polpharma nie zgodziła się na zmianę daty, wyjaśniając, że poniosła już koszty organizacji spotkania, a ponadto nie ma wolnych terminów. Do meczu doszło i na boisku zwyciężył AZS.

Według informacji PolskiKosz.pl, byli także w AZS gracze faktycznie chorzy, ale nie wszyscy. Alaksandar Marelja nie mógł dojechać, ponieważ klub nie dopełnił wszystkich wymogów biurokratycznych związanych z pobytem obywatela Serbii w naszym kraju.

Podczas przerwy na Puchar Polski i reprezentację, Marelja na krótko wyjechał do domu. Podobno już przy wyjeździe na lotnisku miał spore problemy, ostrzeżono go, że nie jest uprawniony do pobytu w Polsce i że przebywał w naszym kraju nielegalnie (?!).

Podczas pobytu w Belgradzie Marelja miał podobno otrzymać polską wizę, ważną do końca czerwca br., ale także informację z klubu, że wciąż formalności są w toku i chwilowo może nie zostać wpuszczony do Polski. I z tego powodu zabrakło go na meczu w Starogardzie.

