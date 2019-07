Witalij Kowalenko w Sopocie – Trefl lubi czwórki

Weteran parkietów dołącza do zespołu z Sopotu. Witalij Kowalenko, silny skrzydłowy z dobrym rzutem z dystansu, przenosi się ze Stali do Trefla.

Witalij Kowalenko (35 lat, 204 cm) ostatni sezon spędził w Arged BMSlam Stali Ostrów Wielkopolski. W zespole Wojciecha Kamińskiego grał no obu pozycjach podkoszowych, choć nominalnie jego pozycja to silny skrzydłowy.

W 31 meczach w barwach Stali zdobywał średnio 4,8 punktu i zbierał 2 piłki w niecałe 13 minut spędzanych na parkiecie. Rola Kowalenki w ataku ograniczała się głównie do rzutów z dystansu, które trafiał na bardzo dobrej skuteczności 41%.

Minione rozgrywki to znaczny spadek roli Witalija w zespole. Chociażby jeszcze w sezonie 2017/18, kiedy grał w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, na parkiecie średnio spędzał blisko 22 minuty.

Ukrainiec z polskim paszportem przenosi się teraz nad morze i zagra w nadchodzącym sezonie w Treflu Sopot. To dość zaskakujący ruch z punktu widzenia klubu, który na pozycji numer 4 ma już Pawła Leończyka i niedawno pozyskanego Mikołaja Kurpisza.

Ten „puzzel” umiarkowanie pasuje zatem do reszty, choć oczywiście wsparcie weterana z bardzo dobrym rzutem na pewno okaże się przydatne. Sporo wskazuje także na to, że doświadczenie zebrane w poprzednim sezonie z gry na centrze przyda się Kowalence także w kolejnym.

W Sopocie ważne kontrakty mają Łukasz Kolenda, Michał Kolenda, Damian Jeszke (ma odejść z klubu), Paweł Leończyk i Mikołaj Kurpisz.

GS

