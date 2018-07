Witalij Kowalenko w Stali – pierwszy transfer Ostrowa

Zadomowiony w Polsce silny skrzydłowy jest pierwszym nowym zawodnikiem oficjalnie ogłoszonym przez Stal. Witalij Kowalenko ostatnio z powodzeniem grał w Dąbrowie.

Klub z Ostrowa, wciąż jeszcze starający się o uzyskanie licencji na grę w sezonie 2018/19, oficjalnie potwierdził ten transfer w sobotę, ale wiadomo już było wcześniej – taki ruch sam Witalij Kowalenko (34 lata, 204 cm) sugerował kilka dni temu w mediach społecznościowych.

Bardzo już doświadczony zawodnik z polskim paszportem, mówiąc kolokwialnie „dobrze się trzyma” i raczej nie zaliczał ostatnio spadku formy, co mógłby sugerować jego wiek. Potrafi efektownie skończyć akcje ponad obręczą, jest też przydatny do rozciągania gry w ataku, dzięki solidnemu rzutowi z dystansu. W PLK grał już m.in. w Jarosławiu, Szczecinie i Wrocławiu, kilka sezonów spędził też w ukraińskiej ekstraklasie.

W minionym sezonie w barwach MKS Dąbrowa, Kowalenko był rezerwową opcją na czwórce. Na parkiecie spędzał średnio po niecałe 22 minuty, notował 7.7 punktu oraz 4.8 zbiórki na mecz. Trafiał 39.5 % rzutów z gry.

Witalij jest w lidze solidną i cenioną postacią, ale trzeba przyznać, że w porównaniu z poprzednimi „czwórkami” Stali – Nikolą Markoviciem i Jure Skificiem, jest to skromniejsza opcja z klubu z Ostrowa, wpisująca się zresztą w zapowiedzi o mniejszym budżecie. Następnych nazwisk w „Stalówce” można się spodziewać w najbliższych dniach.

