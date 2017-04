Wizards, Warriors, Cavs – możesz mieć oryginalny zegarek Tissot w barwach każdej z drużyn NBA!

NBA – najlepsza i najpopularniejsza liga koszykarska na świecie obecna jest również w kręgu zegarków Tissot.

Kolekcja zegarków NBA – Tissot w szczytowej formie! >>

Z myślą o fanach koszykówki, marka Tissot, odpowiadająca za oficjalny pomiar czasu w NBA, stworzyła wyjątkową, specjalną kolekcję zegarków Tissot Quickster NBA Teams. Coś dla siebie znajdą w niej kibice każdej z 30 drużyn ligi, w tym Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, New York Knicks, San Antonio Spurs, Miami Heat, Utah Jazz, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets, Boston Celtics i pozostałych (zobacz). Każdy miłośnik NBA może nosić na swoim nadgarstku zegarek w barwach swojego ulubionego zespołu.

Zegarki wyróżnia elegancka, czytelna sportowa tarcza z chronografem oraz nowoczesny pasek typu Nato w barwach danej drużyny. Na deklu każdego zegarka naniesiono metodą sitodruku logo zespołu, co podkreśla unikatowy charakter każdego modelu.

Jakość i niepowtarzalność

W kolekcji dedykowanej lidze NBA znajdują się również modele o mniej zobowiązującym charakterze, jak np. Tissot PR100 NBA oraz Tissot PRC200 Chrono NBA, dostępne zarówno w wersji męskiej, jak i damskiej.

Obie kolekcje wyróżnia wysoka jakość, odporność na uszkodzenia oraz w przypadku PRC200 podwyższona do 200 metrów klasa szczelności. Ponadto obie linie ukazują drobne, ale bardzo istotne dla miłośników NBA detale. Wskazówki w niebiesko-czerwonych barwach ligi, wykończenia przycisków oraz specjalne dekle, w doskonały sposób podkreślają fascynację NBA.

Jeszcze więcej niż koszykówka

Współpraca Tissot z ligą NBA to największe partnerstwo szwajcarskiej marki w jej historii. Doskonale ilustruje to specjalna edycja zasilanych energią słoneczną zegarków ze szkłem dotykowym Tissot T-Touch Expert Solar NBA Special Edition w wersji ze stalową kopertą lub w PVD w kolorze różowego złota. Mamy tu do czynienia z flagowym zegarkiem Tissot, podkreślającym zamiłowanie do innowacyjnych rozwiązań i precyzyjnej technologii, które marka wykorzystuje podczas rozgrywek ligowych.

Specjalne modele T-Touch Expert Solar wyposażono w liczne funkcje aktywowane za pomocą szkła dotykowego, w tym m.in. kompas, wysokościomierz, stoper, oraz prognozę pogody. Odważny design zegarków oraz specjalnie wygrawerowane logo ligi koszykówki, przywodzi na myśl postawę najlepszych sportowców.

Kolekcja zegarków NBA – Tissot w szczytowej formie! >>