Wizards wbijają gwoździe – już 2-0 z Hawks

John Wall i Bradley Beal zdominowali czwartą kwartę twardego meczu, w którym dobrze czuł się Marcin Gortat – koszykarze z Waszyngtonu wygrali 109:101 i do Atlanty polecą z 2-0 w serii.

W zaciętym i wyrównanym środowym spotkaniu, w którym obie drużyny nie mogły wstrzelić się z dystansu i zmieniały się na prowadzeniu, Wizards przetrwali dzięki znakomitym obwodowym (John Wall zdobył 32 punkty, Bradley Beal dodał 31), ale też ważnym detalom w defensywie – zbiórkom (43:41), blokom (11:5) oraz przechwytom (10:6) i mniejszej liczbie strat (11:18).

Miał też swój udział w zwycięstwie Marcin Gortat, który rozegrał bardzo dobry, wszechstronny mecz – zaliczył 14 punktów (7/10 z gry), 10 zbiórek (6 w ataku), 5 bloków (3 w pierwszej kwarcie), a także 3 asysty. „Polska Maszyna” znów ograła Dwighta Howarda (6 punktów i 7 zbiórek).

Hawks prowadzili na samym początku, ale też na przełomie trzeciej i czwartej kwarty – nawet 74:67 po swoim zrywie 13:0. Jeszcze 5 minut przed końcem meczu goście wygrywali 94:91, jednak wtedy już na dobre rozkręcili się Wall i Beal – dwie gwiazdy Wizards zdobyły aż 20 z ostatnich 21 punktów drużyny.

W Hawks wyróżnili się Paul Millsap (27 punktów, 10 zbiórek, 4 asysty) oraz Dennis Schroder (23 punkty, 6 asyst).

No i plan został wykonany – koszykarze z Waszyngtonu po dwóch meczach u siebie prowadzą 2-0, swoje atuty wykorzystali, Gortat gra lepiej niż Howard, czas szykować się na bitwy w Atlancie.

Środowe wyniki play-off:

Washington Wizards – Atlanta Hawks 109:101, stan rywalizacji 2-0

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 110:81, stan rywalizacji 2-0

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 115:111, stan rywalizacji 2-0

