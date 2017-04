– Jestem silniejszy fizycznie, ale gra z lepszymi zawodnikami zwiększyła też moją boiskową mądrość. Jestem na dobrej drodze, by dołączyć do europejskiej czołówki – to mój cel – mówi Adam Waczyński.

Reprezentanta Polski odwiedziliśmy w Maladze podczas finałowych meczów EuroCup z Valencią, w których Unicaja ostatecznie triumfowała. Mieliśmy okazję usiąść z Adamem Waczyńskim i porozmawiać o tym, co daje mu Unicaja i jak daleko ma do europejskiego szczytu.

Zobaczcie: