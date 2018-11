WKK Wrocław gromi Czarnych – świetny Damian Pieloch

Skończyło się 100:76 dla gospodarzy, a mogło nawet wyżej. WKK Wrocław zagrało doskonale w drugiej kwarcie, wykorzystując kiepską obronę STK Czarnych. Niesamowite 4 minuty zaliczył Damian Pieloch.

Do 8 minuty pierwszej kwarty zespoły grały na zbliżonym poziomie, choć w końcówce tej części wrocławianie wymierzyli Czarnym trzy szybkie ciosy i wyszli na 7-punktowe prowadzenie.

O losach meczu zdecydowała 2. kwarta, w której gospodarze świetnie grali w ataku. Zawodnicy trenera Tomasza Niedbalskiego trafili wówczas 7 z 7 rzutów za 3 punkty. W pierwszej połowie w sumie trafili 12/17 trójek.

„Czarne Pantery” słabo przeszkadzały gospodarzom w festiwalu strzeleckim. Kiepska obrona słupszczan pozwalała na powiększanie przewagi przez WKK. Druga kwarta zakończyła się wynikiem aż 37:21, a do przerwy gospodarze wygrywali 66:43.

Z 37 punktów zdobytych przez WKK aż 21 było autorstwa Damiana Pielocha. Skrzydłowy wrocławian zaczął kwartę od niecelnego rzutu za 2. Później już tylko trafiał i zdobyło 18 punktów pod rząd. Potrzebował do tego jedynie 3:58 min!

Kwartę zakończył celną trójką. Gracz WKK zakończył połowę z 21 punktami, przy skuteczności 9/10 z gry, w tym 4/4 za 3 punkty, a to wszystko w 9:03 min na parkiecie.

Po przerwie Czarni próbowali odrobić straty, ale gospodarze nie pozwoli już na wiele gościom, choć sami stracili impet w ataku. Drugą część spotkania gospodarze wygrali już tylko 34:33. W ostatniej akcji punkt numer 100 dla WKK zdobył Fryderyk Matusiak.

Oprócz Pielocha, który w całym spotkaniu zdobył 25 punktów, wśród zwycięzców warto wyróżnić Michała Jędrzejewskiego. Rozgrywający WKK zdobył 20 punktów, rozdał 8 asyst i zebrał 3 piłki. Kolejne dobre spotkanie rozegrał Jakub Patoka, zapisując na swoim koncie 19 punktów i 7 zbiórek.

W drużynie gości najlepszym zawodnikiem był powracający po kontuzji Mantas Cesnauskis zdobywca 18 punktów, z tego 11 w I kwarcie (trafił wtedy 3 trójki).Również 18 punktów zdobył podkoszowy słupszczan Szymon Długosz, 13 oczek i 7 asyst miał na koncie Adrian Kordalski.

Marcin Tobis, @Puls Basketu

TWIERDZA WROCŁAW! 🔥

Wygrywamy z Czarni to Wy 100:76! Punkty dla nas: Pieloch 25, Jędrzejewski 20, Patoka 19, Koelner 15, Ciechociński 6, Fiedukiewicz 6, Malona 5, Rutkowski 2, Matusiak 2, Kroczak 0, Grzelak 0#1LKosz pic.twitter.com/uIhgo5MJeq — WKK Wrocław (@WKK_Wroclaw) November 7, 2018