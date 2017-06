WKK Wrocław mistrzem Polski kadetów – zniszczyli Zastal trójkami!

W całym sezonie przegrali tylko jeden mecz – w styczniu w Zielonej Górze. W finałowym turnieju w Ostrowie Wlkp. wrocławianie pokonali jednak Zastal dwukrotnie – w meczu o złoto było 82:53. WKK trafiło aż 16 z 40 trójek.

To trzecie mistrzostwo Polski kadetów Wrocławskiego Klubu Koszykówki – poprzednio triumfował on w latach 2010 i 2014. Wrocławski klub zdobywał też złote medale w juniorach (2011, 2015, 2016) oraz juniorach starszych (2012, 2013).

W tym sezonie przez cykl rozgrywek do lat 16 przeszli jak burza – w swojej strefie mieli bilans 13-1, w turniejach centralnych wygrali wszystkie 9 spotkań. Zwykle wysoko, problemy mieli tylko ze Spójnią, którą w półfinale pokonali 71:70.

W niedzielnym finale z Zastalem – jedynym zespołem, który ich wcześniej pokonał (w styczniu było 65:52 w Zielonej Górze) – WKK już przed przerwą zbudowało większą przewagę. Pierwsza kwarta była w miarę wyrównana, potem faworyt odjechał. Szczególnie, że zaczął trafiać za trzy punkty (16/40 w meczu przy ledwie 3/30 przeciwników) i dobrze grał z kontry (19:8 w tym elemencie).

Najwięcej punktów dla wrocławian zdobyli Igor Yoka-Bratasz (22, także 3 asysty i 3 przechwyty – ten rozgrywający został wybrany MVP turnieju), Mateusz Kaszowski (odpowiednio 17, 6 i 2) i Tomasz Madejski (16, 7 i 4). Dla Zastalu 20 punktów i 12 zbiórek zaliczył Miłosz Góreńczyk.

Mistrzowski skład WKK Wrocław:

Zawodnicy: Mateusz Kaszowski, Igor Yoka-Bratasz, Aleksander Lentka, Tomasz Madejski, Mateusz Bielecki, Szymon Eitelthaler, Artur Krzyżyński, Jakub Król, Jan Zieniewicz, Marcin Brysz, Jakub Balawejder, Aleksander Łańcucki, Michał Koelner, Kacper Błasiak. Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek.

Końcowa kolejność MP kadetów:

1. WKK Wrocław

2. Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra

3. UKS Siódemka Trefl Sopot

4. LA Basket Warszawa

5. UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.

6. SKP Białystok

7. Asseco Gdynia

8. CSM Kuźnia-Cerkamed Stalowa Wola

MVP: Igor Yoka-Bratasz (WKK)

Pierwsza piątka:

Jakub Mikołajczyk (Kasprowiczanka)

Miłosz Góreńczyk (Zastal)

Aleksander Lentka (WKK)

Sebastian Rompa (Siódemka Trefl )

Kacper Piechowicz (LA Basket)

