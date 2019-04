WKK Wrocław zaskakuje i wyrywa zwycięstwo w Słupsku

Niespodzianka w hali Gryfia. Goście z Wrocławia po zaciętym meczu pokonali STK Czarnych 92:90 i przejęli przewagę parkietu. Koncertowo zagrali Jakub Patoka i Michał Jędrzejkowski.

Mecz pierwszej rundy playoff między STK a WKK to przede wszystkim pojedynek dwóch najlepszych trenerów rundy zasadniczej. Autorem sukcesów ekipy z Wrocławia jest Tomasz Niedbalski, który stworzył jedną z lepszych defensyw w lidze. Ogólnie postawa WKK była dużym zaskoczeniem, a to właśnie dzięki trenerowi, który z młodego zespołu stworzył ekipę playoffową. Z drugiej strony trener – debiutant Mantas Cesnauskis, który ma do dyspozycji zdecydowanie więcej talentu, co pozwala wygrywać mecze już teraz.

Czarni spotkanie rozpoczęli w swoim stylu i już po 6 minutach mieli 10-punktową przewagę. W tym czasie 11 punktów miał na swoim koncie Wojciech Jakubiak, a 10 Bartosz Ciechociński. Ten drugi jednak, mimo dobrego początku szybko złapał swój 3 oraz 4 faul i rozegrał tylko niecałe 16 minut.

Gospodarze bardzo szybko roztrwonili przewagę i od 2. kwarty mecz był już bardzo wyrównany. Obie drużyny dzieliły zaledwie 1-2 posiadania. W połowie 3. kwarty goście zaczęli lekko dominować, ale nie potrafili zdobyć wyraźniej przewagi.









Emocji nie zabrakło do samego końca. Na 1:18 przed ostatnią syreną, po drugim celnym rzucie wolnym Damiana Cechniaka, na tablicy widniał remis po 87. Po przerwie na żądanie Damian Pieloch trafił za 3 punkty, w kolejnym posiadaniu Michał Jędrzejewski zdobył punkty spod kosza, a Czarni odpowiedzieli już jedynie rzutem za 3 równo z syreną.

W drużynie WKK świetnie zagrali liderzy. Najlepiej wypadł Jakub Patoka, który zdobył 24 punkty i 14 zbiórek. O triple-double otarł się Michał Jędrzejewski, notując 16 punktów, 8 zbiórek i 13 asyst.

W drużynie gospodarzy 26 punktów i 10 zbiórek zdobył Patryk Pełka, a 20 punktów i 5 asyst dołożył Wojciech Jakubiak.

WKK, osłabione brakiem Koelnera i Malony, wygrało pierwszy mecz w 1 rundzie playoffów i odebrało STK przewagę parkietu. Drugi mecz w niedzielę, także w Słupsku, gra się do 3 wygranych.

