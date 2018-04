Właściciel Stelmetu ostro o arbitrze: „rozjuszony byk”

Kontrowersyjna sytuacja z meczu Stemet – King spotkała się z mocną reakcją klubu z Zielonej Góry. Janusz Jasiński oskarżył m.in. sędziego Michała Proca o wulgarne zachowanie.

W czwartej kwarcie środowego meczu doszło do sporu – sędziowie byli przeciwni machaniu flagą przez kibica, który (ich zdaniem) znajdował się zbyt blisko parkietu, aby przeszkadzać zawodnikom. Spotkanie przerwano na kilka minut, a arbiter wymusił na organizatorach wyprowadzenie jednego kibiców z hali.

Stelmet podobno złożył w tej sprawie protest do komisarza zawodów, ale Janusz Jasiński nie chciał w rozmowie z Radiem Zielona Góra powiedzieć, co w tym proteście zostało napisane, zanim nie zapozna się z tą treścią liga. Właściciel klubu był zdania, że arbiter przekroczył swoje kompetencje, reagując na sposób, w jaki prowadzony jest doping.

– Sędzia widocznie z jakiegoś powodu został wyprowadzony z równowagi, nie wiem przez kogo, bo zawodnicy obu stron zachowywali się kulturalnie. Jak rozjuszony byk szukał sobie po prostu innego celu, bo kibice zaczęli skandować niepochlebne opinie pod tytułem sędziów. Ale to jest część tego zawodu. Ktoś, kto podejmuje się roli sędziego, powinien był człowiekiem o wysokiej kulturze i bardzo silnych nerwach, bo wiadomo, że on musi być obiektywny. Tymczasem on, zamiast obiektywnego obiektywnego sędziego, stał się jakimś reżyserem w teatrze – mówił w środę rano na antenie Radia Zielona Góra Janusz Jasiński.

Zdaniem właściciela Stelmetu kibic nie zachowywał się wulgarnie i nie było podstaw, aby go wyprosić. Wulgarnie miał za to zachowywać się sędzia Proc – podczas rozmowy z przedstawicielem organizatorów, Mariuszem Kaczmarkiem.

Obejrzeliśmy na Emocje.tv powtórkę końcówki meczu – podczas rzutów wolnych Carlosa Medlocka na 1:19 do końca, osoby machające flagami dotykały nimi tylnej części konstrukcji kosza. Stąd zapewne reakcja sędziów, którzy chcieli uniknąć powtórzenia tej sytuacji przy kolejnych, ważnych rzutach wolnych. Odrębną kwestią jest forma reakcji – zupełnie bez sensu jest przecież usuwanie kibica z hali za taki drobiazg, o ile oczywiście to było jego jedyne przewinienie. Wystarczy nakazać odsunięcie się dalej. Ciekawe, jak (i czy) na sytuację zareaguje liga.

