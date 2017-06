Włocławek – Milicić pewniakiem, Taylor nie przyjął propozycji

Anwil złożył Mike’owi Taylorowi ofertę rocznego kontraktu z opcją przedłużenia na kolejny sezon, ale Amerykanin chciał umowy gwarantowanej na dwa lata.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Co najmniej od kilku dni przesądzone wydaje się, że Anwil ogłosi podpisanie nowego kontraktu z Igorem Miliciciem . Chorwat, mimo odpadnięcia z hukiem już w ćwierćfinale play-off, wciąż ma zwolenników wśród najważniejszych osób – m.in. prezesa Anwilu S.A. Według informacji z wielu źródeł praktycznie pewne jest, że pozostanie na stanowisku.

Nie jest jednak tak, że we Włocławku ta kandydatura wywoływała wyłącznie entuzjazm. Klub poważnie rozważał także inne opcje. Z informacji PolskiKosz.pl wynika, że ofertę od Anwilu dostał Mike Taylor. Gdyby Amerykanin w swoim pierwszym sezonie awansował do półfinału, umowa zostałaby automatycznie przedłużona.

Selekcjoner reprezentacji negocjował, chciał dwuletniej, gwarantowanej umowy. I takiej nie dostał, być może dlatego, że byłoby to pewne ryzyko – Taylor ligowego zespołu w Europie nie prowadził od sześciu lat, jego ostatnie zatrudnienie poza reprezentacją, to Maine Red Claws z D-League w sezonie 2012/13.

Wiadomo, że Amerykanin szuka dla siebie miejsca w PLK i jego angaż byłby na rękę PZKosz, który mógłby podpisać z trenerem niższy kontrakt, a ten i tak wyszedłby na swoje. Kilka tygodni temu Taylor rozmawiał m.in. z Dąbrową, ale do MKS – co od dłuższego czasu jest tajemnicą poliszynela – wybiera się świeży wicemistrz Polski Jacek Winnicki.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>