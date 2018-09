Włosi będą gotowi – wzmocnienia last minute

Bardzo ważny mecz eliminacji z Włochami już w piątek, nasi rywali przygotowywali się do niego znacznie dłużej niż reprezentacja Polski. Udało im się też zdążyć z naturalizacją – ma zagrać także Amerykanin Jeff Brooks.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Reprezentacja Włoch rozpoczęła zgrupowanie przed meczami najbliższego okienka już 29 sierpnia. Od początku było wiadomo, że nie pojawią się na nim sławni gracze NBA – Danilo Galinari (LA Clippers) i Marco Belinelli (San Antonio Spurs), więc liderami drużyny będą „tylko” zawodnicy z Euroligi.

Najbardziej znanymi graczami w składzie naszych rywali będą zatem Luigi Datome i Nicolo Melli, obaj na co dzień występujący w tureckiej potędze – Fenerbahce. Włoskiej federacji udało się też wygrać wyścig z czasem, jeśli chodzi o naturalizację. Paszport, obywatelstwo i zgodę FIBA na grę w reprezentacji Italii otrzymał Jeff Brooks, ceniony w Europie amerykański skrzydłowy. Przez 2 ostatnie lata grał z Adamem Waczyńskim w Unicaji Malaga, a teraz przenosi się do euroligowego Armani Madiolan (TUTAJ więcej na jego temat).

Udało się dokonać także drugiego wzmocnienia w ostatniej chwili – do kadry kilka dni temu dołączył Amadeo Della Valle, który wcześniej nie był pewny gry z racji rehabilitacji po kontuzji. Obwodowy z Medialanu także będzie jednak gotowy na mecz z Polską.

Jak Włosi wypadali w sparingach? Najbardziej miarodajny był turniej w Hamburgu, w którym zresztą i Polska w minionych latach czasem brała udział. W pierwszym spotkaniu reprezentacja Włoch, przegrała z Czechami 80:87. Najwięcej punktów zdobył Luigi Datome (14 ), 13 oczek dołożył Awudu Abass. Uwagę zwraca wyraźnie przegrana walka o zbiórki (25:37). Pełne statystyki z tego meczu są TUTAJ>>

Drugi mecz na tym turnieju wyszedł Włochom już lepiej – dość pewnie wygrali z gospodarzami, Niemcami 71:62. Klasę pokazał tym razem Nicolo Melli, który zanotował 20 punktów i 10 zbiórek. Widać było poprawę zwłaszcza jeśli chodzi o obronę – w jednej z kwart rywale rzucili 8 punktów, a w innej 11. Pełne statystyki z tego meczu TUTAJ >>

Mecz Włochy – Polska odbędzie się jutro (piątek) w Bolonii. Transmisję przeprowadzi TVP Sport.

Tomasz Sobiech









Skład reprezentacji Włoch przed meczami z Polską i Węgrami:

Amedeo Della Valle (1993, 194, Armani Exchange Milano)

Pietro Aradori (1988, 196, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, Umana Reyer Venezia)

Luca Vitali (1986, 201, Germani Basket Brescia)

Nicolò Melli (1991, 205, Fenerbahce – Turcja)

Ariel Filloy (1987, 190, Sidigas Avellino)

Jeff Brooks (1989, 203, Armani Exchange Milano)

Andrea Cinciarini (1986, 193, Armani Exchange Milano)

Awudu Abass (1993, 200, Germani Basket Brescia)

Stefano Tonut (1993, 194, Umana Reyer Venezia)

Michele Vitali (1991, 196, Morabanc Andorra – Hiszpania)

Christian Burns (1985, 203, Armani Exchange Milano)

Brian Sacchetti (1986, 200, Germani Basket Brescia)

Luigi Datome (1987, 203, Fenerbahce – Turcja)

Tabela grupy w II fazie eliminacji Mistrzostw Świata (awansują 3 zespoły):

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>