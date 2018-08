Włosi już trenują – liderami będą Datome i Melli

Do meczu Polska – Włochy pozostało 19 dni. Reprezentacja naszych rywali już rozpoczęła zgrupowanie, trochę w atmosferze rozczarowania – w kadrze nie zagrają gwiazdy z NBA, Danilo Gallinari i Marco Belinelli.

Danilo Galinari (LA Clippers) i Marco Belinelli (wraca do Spurs), jeśli tylko pojawiali się na mistrzowskich imprezach, dawali drużynie we dwóch po 50-60 punktów w meczu, robiąc na boisku zasadniczą różnicę. Jeszcze w czerwcu/lipcu było niemal pewne, że zagrają we wrześniowym okienku, obaj głośno deklarowali taką chęć. Z czasem kluby NBA zaczęły jednak kręcić nosem i zawodnicy, od słowa do słowa, „podjęli decyzję” o skupieniu się na przygotowaniach do sezonu za Oceanem.

Bez takich gwiazd, Włochy nadal będą faworytem meczu z Polską, ale nie są drużyną, z którą nie można nawiązać walki. Pokazała to choćby (nie taka mocna przecież) Holandia, która w lutym pokonała naszych najbliższych rywali 81:66.

Pod nieobecność zawodników NBA, liderami drużyny będą gwiazdy Euroligi, na co dzień grające w Fenerbahce – Luigi Datome i Nicolo Melli. W składzie ma być jeszcze tylko 2 innych graczy euroligowych, Andrea Cinciarini i Christian Burns (niegdyś AZS Koszalin), obaj z Armani Mediolan. Być może, tuż przed meczem z Polską, dołączy do kadry jeszcze jeden, Amadeo Della Valle (także Armani), jeśli zdoła wyleczyć kontuzję.

Skład reprezentacji Włoch przed meczami z Polską i Węgrami:

Pietro Aradori (1988, 196, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, Umana Reyer Venezia)

Luca Vitali (1986, 201, Germani Basket Brescia)

Nicolò Melli (1991, 205, Fenerbahce)

Leonardo Candi (1997, 190, Grissin Bon Reggio Emilia)

Ariel Filloy (1987, 190, Sidigas Avellino)

Amedeo Tessitori (1994, 208, De’ Longhi Treviso Basket)

Andrea Cinciarini (1986, 193, A|X Armani Exchange Milano)

Diego Flaccadori (1996, 193, Dolomiti Energia Trentino)

Awudu Abass (1993, 200, Germani Basket Brescia)

Stefano Tonut (1993, 194, Umana Reyer Venezia)

Christian Burns (1985, 203, A|X Armani Exchange Milano)

Brian Sacchetti (1986, 200, Germani Basket Brescia)

Luigi Datome (1987, 203, Fenerbahce)

Trenerem reprezentacji pozostaje Meo Sacchetti, wcześniej przez wiele lat szkoleniowiec Dinama Sassari, a obecnie na co dzień prowadzący zespół Vanoli Cremona. I to właśnie z jego drużyną kadra Włoch zagra 1 września pierwszy sparing. Później weźmie udział w, znanym nam, turnieju w Hamburgu, z udziałem jeszcze reprezentacji Niemiec, Turcji i Czech.

O ile Włosi trenują od 25 września, to reprezentacja Polski jeszcze ma wakacje. Kadra zbierze się najprawdopodobniej 3 lub 4 września, jeszcze nie jest to przesądzone. Zgrupowanie odbędzie się w Gdańsku.

Mecz Polska – Włochy zaplanowany jest na piątek, 14 września, na godz. 20.15. Transmisję przeprowadzi TVP Sport.

Tabela grupy w II fazie eliminacji Mistrzostw Świata (awansują 3 zespoły):