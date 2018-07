Wojciech Kamiński trenerem Stali – nowe wyzwanie w Ostrowie

Wicemistrzowie Polski potwierdzili oficjalnie, że następcą Emila Rajkovicia w roli szkoleniowca Stali będzie Wojciech Kamiński. 44-letni trener od kilku tygodni żegnał się z Radomiem.

Taka zmiana była w ogóle możliwa, ponieważ Rosa – w ramach oszczędności – chciała rozwiązać (a przynajmniej zmienić) kontrakt z Wojciechem Kamińskim. Trudno było sobie w takiej sytuacji wyobrazić dalszą współpracę, tym bardziej, że od jakiegoś czasu w Radomiu nie było już jednej, wspólne wizji budowania zespołu.

Z kolei był też wakat w Ostrowie, mimo bardzo udanego sezonu zakończonego srebrnym medalem, ponieważ z klubu odszedł Emil Rajković. Macedończyk wybrał, atrakcyjniejszą sportowo i finansowo, opcję w Kazachstanie – poprowadzi klub z Astany w lidze VTB.

„Kamyk” miał kilka ofert z Polski i jedną konkretną zagraniczną (z Węgier), ale ostatecznie dogadał się ze Stalą. Jego następcą w Radomiu będzie Robert Witka, o czym przedstawiciele Rosy mówili już od kilku tygodni.

Kamiński to już jeden z najbardziej doświadczonych trenerów w PLK. W Rosie pracował od 2012 roku, zdobywając z nią m.in. wicemistrzostwo, Puchar Polski i Superpuchar. Wiele razy prowadził zespoły w europejskich pucharach, jest też asystentem Mike’a Taylora w reprezentacji Polski.

Zmiana otoczenia i klubu powinna być nowym wyzwaniem, czymś w rodzaju naciśnięcia przycisku „odśwież” w karierze znanego trenera.

TS

