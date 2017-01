Wojciech Żurawski wciąż dominuje pod koszami

W sobotę 40-letni środkowy zdobył 29 punktów i zaliczył 14 zbiórek w meczu w Rawiczu. Doświadczony gracz KS Stal Ostrów wciąż jest nie do zatrzymania w II lidze.

W sobotę opublikowaliśmy rozmowę z Tomaszem Wojdyłą, środkowym Siarki, który niebawem skończy 40 lat, ale wciąż dobrze radzi sobie w PLK, gdzie zdobywa średnio 9,8 punktu i 6,9 zbiórki.

Ale nie mamy wątpliwości, że starszy o rok od Wojdyły Wojciech Żurawski też radziłby sobie w ekstraklasie w podobny sposób.

„Żurek” rywali po kątach rozstawia jednak w II lidze. W sobotę rozegrał jeden z najlepszych meczów w sezonie, choć zadowolony być nie mógł – jego Stal przegrała 70:79 na wyjeździe z Rawią Rawicz i rywale dogonili będących na czwartym miejscu ostrowian. Obie drużyny mają bilans 12-7.

Żurawski nie może mieć jednak sobie wiele do zarzucenia, znów jest w bardzo dobrej formie. Podobnej do tej, w której był na początku sezonu – już po czterech meczach odnotowywaliśmy jego dominację pod koszem, środkowy Stali zaczął sezon od średnich 20,5 punktu oraz 10,3 zbiórki.

Teraz, w ostatnich czterech spotkaniach, jest jeszcze lepiej – Żurawski notuje po 24,5 punktu oraz 10,5 zbiórki. Jak wyglądały te mecze w jego wykonaniu? 19 punktów i 9 zbiórek. Rekordowe w sezonie 33 punkty i 8 zbiórek. Potem odpowiednio 17 i 11. A teraz wspomniane 29 i 14. W Rawiczu wywalczył aż 10 zbiórek w ataku.

„Żurek” wciąż jest za dobry na częściową młodzieżową, a przede wszystkim amatorską ligę. Wykorzystuje swoje ogromne doświadczenie, świetnie zastawia się pod koszem, w ostatnich czterech meczach trafił 64 proc. rzutów. Faulował tylko 6 razy, natomiast sam wymusił aż 25 przewinień. Gdyby w sobotę lepiej wykonywał rzuty wolne (3/10), jego statystyki byłyby jeszcze lepsze.

Średnie Żurawskiego z całych rozgrywek, w których dotychczas rozegrał 18 meczów, to 19,1 punktu, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji strzelców wszystkich czterech grup, oraz 8,7 zbiórki.

