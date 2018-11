Wojciechowski lata nad koszami – szybująca forma skrzydłowego

Mathieu Wojciechowski w ostatnim spotkaniu przeciwko Polskiemu Cukrowi Toruń zdobył 19 punktów na prawie perfekcyjnej skuteczności – 7/8 z gry. Francuz z polskim paszportem gra coraz lepiej, a MKS wygląda coraz groźniej.

26-letni skrzydłowy miał okazję już założyć koszulkę z orzełkiem na piersi, jednak w naszej lidze dopiero debiutuje. Zdecydował się na przyjazd do Polski, a konkretnie do Dąbrowy Górniczej, w poszukiwaniu minut, z którymi był mały kłopot w lidze francuskiej.

Początki w PLK nie były do końca udane. Mathieu Wojciechowski w pierwszych dwóch meczach, wchodząc z ławki, zagrał w sumie 32 minuty i zdobył 11 punktów. Wydawało się, że niekoniecznie będzie kluczowym Polakiem MKS-u.

Nadeszła potem zmiana w piątce, Bartłomiej Wołoszyn przesunięty został na ławkę, a Mathieu do piątki. Minuty skoczyły, a razem z nimi pewności siebie Wojciechowskiego, który w ostatnich meczach szaleje nad koszami rywali. Trzy poprzednie spotkania to 90 minut spędzonych na parkiecie, 57 punktów (20/27 z gry, 15/17 za 1) i 2 wygrane Dąbrowy. Mathieu jest już trzecim strzelcem swojej drużyny – za Treyem Davisem i Clevelandem Melvinem.

Wojciechowski to gracz zawieszony pomiędzy pozycją numer 3, a 4. Jak na niskiego skrzydłowego brakuje mu rzutu za 3 punkty – zaledwie 3/20 w sezonie, z kolei pod koszem brakuje mu kilogramów. Jacek Winnicki jednak znalazł w swojej taktyce miejsce dla Mathieu, obdarzył sporym zaufaniem, a ten odpłaca się kolejnymi bardzo dobrymi występami.

Gra Wojciechowskiego cechuje się sporą dynamiką. Skrzydłowy bazuje na swoim atletyzmie, co przekłada się na agresywne atakowanie kosza i akcje kończone wsadami. Z resztą cały MKS do każdego spotkania podchodzi z ogromną energią i to właśnie zaangażowaniem i agresją najbardziej zaimponował w ostatnim zwycięstwie nad Polskim Cukrem Toruń, 93:84.









Drużyna z Dąbrowy Górniczej na tę chwilę ma bilans 5 zwycięstw i 4 porażek. Za nimi ta trudniejsza część terminarza, w której grali już z 4 z 6 drużyn typowanych do czołowych lokat (mecz ze Stelmetem to przełożone spotkanie z drugiej rundy) i wygrali z nich aż 3. To pokazuje, jak groźny jest MKS Jacka Winnickiego, nawet wtedy, gdy skład jest wąski i raczej nie ma co liczyć, że zespół zostanie wzmocniony.

Dobra forma Wojciechowskiego pojawiła się być może zbyt późno, by Mike Taylor wysłał powołanie. Mathieu w kadrze już był, a przy kontuzji Tomasza Gielo mógłby być rozpatrywany jako opcja rezerwowa. Tym razem na mecze reprezentacji powołany został Dariusz Wyka (kontuzja), który został zastąpiony Michałem Nowakowskim. Taylor raczej preferuje na skrzydle mieć graczy, którzy rozciągają grę rzutem za 3, co z automatu przekreśla Wojciechowskiego. Jednak przy tak ograniczonym wyborze, nie można zapominać o coraz lepiej grający zawodniku, szczególnie, że najlepsze lata kariery dopiero przed nim.

MKS w kolejnej kolejce (9.12) zagra w Stargardzie i nie ma wątpliwości, że jeśli w Dąbrowie na poważnie myślą o grze w playoff, to tego typu spotkania po prostu trzeba wygrywać.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

