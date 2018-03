Wraca koszykówka w Słupsku? Klub miałby zagrać w 1 lidze

Ludzie związani z Czarnymi Słupsk, czyli drużyną, która wycofała się w styczniu z rozgrywek PLK. Podmiot jednak ma być nowy, z czystą kartą i bez praw do historii. Zapowiadają grę 1 lidze już od najbliższego sezonu.

We wtorek na facebookowym profilu Czarnych Słupsk (a więc wycofanego z rozgrywek klubu) ukazał się komunikat następującej treści:

„A więc już możemy powiedzieć, STK Czarni Słupsk od przyszłego sezonu zagra w I lidze koszykówki 🙂

Wniosek złożony w PZKosz, rekomendacja miasta Słupska też. Dopięliśmy zamierzeń, o które staraliśmy się od dłuższego czasu, zamykamy naszą piramidę szkoleniową zespołem seniorskim.

Co więcej, zagramy też w III lidze. Równolegle. Miasto znów będzie mogło żyć koszykówką.

Na tę chwilę mogę tylko potwierdzić, że zespół I ligowy poprowadzi Robert Jakubiak, II trener Mantas Cesnauskis, asystent Dawid Mieczkowski. W składzie na tę chwilę: Mantas, Łukasz Seweryn, Wojtek Jakubiak, Piotrek Powideł – to pewniaki. Ponadto, w składzie trenerskim (rehabilitacja, motoryka) – BeActive Rehabilitacja i Sport – bracia Tomasz i Grzegorz Klin oraz oczywiście Mirosław Lisztwan (III liga)

Śledzcie nasz profil, będziemy Was informować.

Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierały przy tym projekcie, począwszy od Pani Prezydent Krystyny Danieleckiej-Wojewódzkiej, radnych, posłanek, posłów, specjalne podziękowanie dla Pana Daniela Jurszy, za całkowicie profesjonalną i merytoryczną dyskusję podczas szeregu spotkań odbytych w Urzędzie Miejskim.

Michał Jankowski – Prezes Zarządu STK Czarni Słupsk”

***

Od redakcji: Próbujemy obecnie ustalić, na jakich zasadach klub ze Słupska miałby znaleźć się w 1. Lidze, czy np. miałoby chodzić o dziką kartę czy jakąś inną decyzję PZKosz. Poinformujemy o tym w najbliższym czasie.

