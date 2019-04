Wraca Przemysław Karnowski – zagra już ze Stalą?

Reprezentacyjny środkowy wrócił już do zdrowia i jest gotowy do gry w barwach Polskiego Cukru. Według nieoficjalnych informacji, ma zagrać w środę (17.04) w meczu „Pierników” ze Stalą w Ostrowie.

Przemysław Karnowski (25 lat, 213 cm) nie grał w PLK od listopada. Postanowiono, że nie tylko wyleczy kolejny uraz, ale również zadba o lepszą formę fizyczną, co w konsekwencji także powinno przełożyć się na mniejsze ryzyko kontuzji. Z napływających z Torunia informacji wynika, że zawodnik przez kilka ostatnich miesięcy wyraźnie stracił na wadze i jest lepiej przygotowany do gry.

„Big Mamba” przyjechał do Polski, by odbudować formę i reaktywować karierę, ale od początku idzie jak po grudzie. Przygotowania do sezonu dodatkowo utrudnił mu pechowy uraz, którego nabawił się przy okazji samochodowej stłuczki. Po powrocie do PLK wystąpił w zaledwie 6 ligowych spotkaniach „Pierników”. Spędzał na boisku po 14.5 minuty, notował średnio 8.7 punktu oraz 3.8 zbiórki na spotkanie, trafiał 61.5 % rzutu z gry.

Polski Cukier miewał w ostatnich meczach problemy pod koszem, ponieważ kontuzji nabawił się również Cheikh Mbodj. Klub z Torunia dał już do zrozumienia na Twitterze, że Karnowski uzupełni rotację wysokich graczy już w najbliższą środę, w bardzo ważnym spotkaniu w Ostrowie. To w jakiej formie sportowej będzie Przemysław i jakie znaczenie będzie miał w najważniejszych meczach, to jedna z największych zagadek tego sezonu. Już wkrótce poznamy odpowiedź!

