Wraca strzelec „Waca”!

W sześciu ostatnich spotkaniach Adam Waczyński trafił 19 z 27 trójek i jest w coraz lepszej formie. W niedzielę strzelec z Torunia zdobył 13 punktów z Fuenlabradą, a jego Unicaja wygrała 89:73.

„Waca”, jak to ma ostatnio w zwyczaju, znakomicie zaczął spotkanie – już w pierwszej kwarcie zdobył 11 punktów. A trener Joan Plaza, jak to ma ostatnio w zwyczaju, zareagował na to studząc Polaka posadzeniem go na ławce.

W sumie Adam Waczyński spędził na boisku tylko 16 minut, bo wobec wysokiej przewagi w zespole z Malagi każdy z graczy dostał solidną porcję gry. Polak swój czas wykorzystał bardzo dobrze – trafił 5 z 7 rzutów (1/2 za trzy), wykorzystał oba wolne. Do 13 punktów dodał 3 zbiórki i asystę.

Od rozegranego 30 grudnia meczu ze swoimi byłym zespołem, Obradoiro, w dziewięciu meczach ACB i Eurocup Waczyński notuje średnio po 11,6 punktu na mecz, ale najbardziej wyróżnia się skutecznością w rzutach za trzy – w sześciu ostatnich spotkaniach trafił aż 19 z 27 prób z dystansu.

Jak trafiał? 5/6 z Cedevitą, 3/4 z Murcią, 4/6 z Valencią, 3/5 z Saragossą, 3/4 z Valencią i teraz 1/2 z Fuenlabradą.

W całym sezonie Waczyński, który na początku rozgrywek przez kilka tygodni adaptował się do nowej drużyny i roli w Maladze, jest już czołowym strzelcem swojego zespołu z dystansu. W lidze trafia 48 proc. (lepszy jest tylko Alberto Diaz, który ma 51 proc.), a w Eurocup – świetne 54 proc. (20/37).

„Waca” w tym sezonie debiutuje w europejskich pucharach, ale już udowadnia, że na tym poziomie spokojnie daje radę. A przecież doskonale wiemy, że stać go na więcej.

ŁC

