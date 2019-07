Wreszcie Euroliga! Mateusz Ponitka w Zenicie St. Petersburg

Reprezentant Polski zagra w najlepszej lidze Europy. Mateusz Ponitka po rozstaniu z Lokomotiwem Kubań pozostaje w Rosji, ale przenosi się do Zenita St. Petersburg, który od tego sezonu dołącza do Euroligi.

Grał ostatnio w kilku mocnych, europejskich klubach, a w końcu spełnia marzenie swoje i kibiców w Polsce. Mateusz Ponitka w najbliższym sezonie będzie występował w rosyjskim Zenicie St. Petersburg, który otrzymał dziką kartę do Euroligi. Zapewne ze swoim nowym klubem Polak zagra także w lidze VTB.

Kontrakt podpisano na 2 lata.

Матеуш Понитка перешёл в «Зенит»! Контракт с форвардом рассчитан на два года. // Mateusz Ponitka in Zenit for two years! #Zenitbasket pic.twitter.com/Lzxg272l9B — БК «Зенит» (@zenitbasket) July 4, 2019

Poprzedni sezon – w Lokomotiwie – dla Mateusza był bardzo dobry. W silnym zespole był podstawowym graczem – 44 razy na 47 meczów wychodził w pierwszej piątce. Rozgrywki 2018/19 zakończył ze średnimi na poziomie 9,5 punktu i 4,7 zbiórki w 24 minuty gry.

Jednak jeśli chodzi o wyniki zespołu, to Lokomotiv – pomimo ogromnego budżetu – rozczarował. W lidze VTB odpadł już w ćwierćfinale z Zenitem St. Petersburg, a w EuroCup także nie przeszedł 1/4, gdzie musiał uznać wyższość Unicsu Kazań.

Z każdym kolejnym rokiem Ponitka poprawia kolejne elementy swojej gry. Miniony sezon był dla niego najlepszym w karierze pod względem skuteczności w rzutach za 3 punkty – 39%, co także przełożyło się najlepszy wynik, jeśli chodzi o procent z gry – 61%.

TS