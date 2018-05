Wreszcie obrona Stemetu – wielkie rzuty Geceviciusa

Mistrzowie Polski potrafili zatrzymać liderów Rosy. Stelmet Zielona Góra, po przedziwnym meczu, pokonał zespół z Radomia 71:60 i prowadzi w serii ćwierćfinałowej 2:1.

Czy można zdobyć w kolejnych kwartach kolejno: 30, 10 i 8 punktów, a następnie wygrać spotkanie playoff? Stelmet we wtorek pokazał w Radomiu, że jest to możliwe.

Obrońcy tytułu nie pokazał może wirtuozerii w ataku, zdobycie 71 punktów w meczu tylko to potwierdza. Miał jednak graczy na tyle dobrych indywidualnie, by zrobili decydująca różnicę w meczu. W pierwszej połowie był to Boris Savović (13 pkt. do przerwy), w drugiej – Martynas Gecevicius. Litwin, co dość nietypowe, tym razem sam wypracowywał sobie pozycje do rzutu. I był skuteczny- w 4. kwarcie trzykrotnie trafił z dystansu i to dzięki niemu Stelmet odskoczył na 10 punktów przewagi.

Rosie przez cały mecz zabrakło wkładu w ofensywę ze strony cudzoziemców. O ile pierwszą połowę, zakończoną remisem 40:40, uratował Michał Sokołowski (miał wtedy 17 pkt.), to w drugiej nie było już w zasadzie nikogo – cały zespół gospodarzy zdobył 20 punktów przez 20 minut.

Stelmet bronił dobrze, najlepiej od dawna, ale nie aż tak, aby rywal zatrzymał się zupełnie. Ryan Harrow jest trochę usprawiedliwiony, grał z urazem dłoni. Rosie zabrakło też jednak wartościowego wkładu w ofensywę ze strony AJ Englisha – obaj Amerykanie w meczu trafili razem 4/14 z gry, uzbierali 10 punktów.

Zielonogórzanie, którzy zagrali być może najlepszy mecz w sezonie jeśli chodzi o obronę, objęli prowadzenie 2:1 w serii. Następny mecz odbędzie się w czwartek, również w Radomiu.

