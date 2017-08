Wreszcie transfer Legii – Jorge Bilbao, żołnierz z Kraju Basków

Ma 22 lata, 205 cm wzrostu i właśnie zakończył studia na uczelni Texas-Arlington. W swoim ostatnim sezonie w NCAA zdobywał po 9,1 punktu oraz 6,7 zbiórki.

– Gdybym szedł na wojnę, to chciałbym mieć 15 takich chłopaków jak Jorge po swojej lewej stronie i 15 takich samych po prawej – powiedział o Hiszpanie Scott Cross, trener Texas-Arlington, u którego grał także Karol Gruszecki. Z Jorge Bilbao się jednak wyminął – w 2013 roku „Grucha” wracał do Europy, Bilbao właśnie wybierał się do USA.

W Hiszpanii w rozgrywkach młodzieżowych gwiazdą był tylko w rodzinnym Kraju Basków. Wybierany był MVP lokalnych mistrzostwo, w sezonie 2012/13 notował średnio po 30,1 punktu oraz 13,8 zbiórki.

Bilbao miał propozycje z hiszpańskich klubów, ale chciał łączyć grę w basket z nauką, dlatego wybrał idealne pod tym względem NCAA. Zresztą od małego marzył chyba o tym, by jechać do USA. Gdy miał 9 lat napisał w szkole opowiadanie o chłopcu, który wyrusza do USA, bo planuje grać w kosza.

Sam jednak chciał najpierw zostać piłkarzem, do koszykówki go popchnięto, bo był najwyższy w klasie. Gdy przyjechał do Teksasu był ponoć chudziutkim, niezbyt mocnym fizycznie chłopakiem. W NCAA zmężniał, obudował się mięśniami – teraz waży 110 kg, a jeśli w Texas-Arlington dał się z czegoś poznać, to z waleczności.

Bilbao większość rzutów oddaje z pola trzech sekund, spod samego kosza – za trzy punkty w ciągu czterech sezonów rzucał 26 razy, trafił dwukrotnie. Najczęściej ścina pod obręcz po zasłonie, potrafi się odnaleźć w tłoku. W ostatnim sezonie trafił 54 proc. rzutów z gry i 68 proc. wolnych.

Hiszpana w Teksasie chwalono za wspominaną w cytacie trenera twardość. Bilbao wielokrotnie decydował się na grę pomimo urazów i chorób. Zdarzyło mu się rzucać wolne z zakrwawioną twarzą po rozbiciu twarzy, grał mimo kontuzji prawego barku, co pozwoliło mu lepiej wykańczać akcje lewą ręką.

Informację o transferze Bilbao do Legii podał PAP, klub ogłosi podpisanie kontraktu w najbliższym czasie. Czy poziom Hiszpana pozwoli na solidną grę pod koszami PLK – to się okaże. Ale jedno jest pewne – jeśli trener Piotr Bakun lubi jakiś typ koszykarzy, to właśnie takich walczaków jak Jorge Bilbao.

ŁC

