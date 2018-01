Wrócił Isaiah Thomas – dobry początek w Cleveland!

17 punktów w 19 minut, kilka typowych, przebojowych akcji już na samym początku i oczywiście wielka owacja od fanów Cavaliers. – To będzie wyjątkowy rok – mówił po wygranym 127:110 meczu z Blazers Isaiah Thomas.

Pozyskany za Kyriego Irvinga gwiazdor Boston Celtics długo czekał na debiut w Cavs – pauzował od 19 maja, długo leczył kontuzję biodra. W Cleveland wszyscy byli jednak cierpliwi, wiadomo było, że najważniejsza jest obecność Isaiaha Thomasa w najważniejszych momentach sezonu, na play-off.

O powrocie, o debiucie w Cavs, mówiło się już od kilkunastu dni, Thomas trenował z zespołem, uczestniczył w rozgrzewkach. We wtorek, w meczu z Portland Trail Blazers, wreszcie zagrał. Wszedł na boisko pod koniec pierwszej kwarty, już w niej zaliczył świetny wjazd zakończony trafieniem z faulem.

W sumie Thomas rzucił 17 punktów w 19 minut – miał 6/12 z gry (w tym 3/8 za trzy), dodał do tego 3 asysty. Jak na pierwszy mecz po ponad półrocznej przerwie – było świetnie:

