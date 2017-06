Wrócił trener dwojga imion – Polak poprowadzi London Lions

Mariusz Karol, niegdyś stały uczestnik karuzeli trenerskiej w PLK, został pierwszym trenerem klubu London Lions, w brytyjskiej lidze zawodowej BBL.

Jeszcze 5-10 lat nie było zmiany na stanowisku trenera w PLK, aby nowym kandydatem do objęcia stanowiska nie stawał się automatycznie Mariusz Karol. Szkoleniowiec, który najdłużej pracował w charakterze asystenta Eugeniusza Kijewskiego w Sopocie, samodzielnie prowadził kluby m.in. ze Zgorzelca, Koszalina, Kołobrzegu, Starogardu, Radomia, Krakowa, Tarnowa czy Inowrocławia. Ostatni epizod w Polsce zaliczył w 2015 roku w Polpharmie.

Karol już kilka sezonów temu (2013-15) pomagał w londyńskim klubie, pracując jako asystent. Szansa otworzyła się obecnie, po tym jak ze stanowiska zrezygnował pierwszy trener Nigel Lloyd. Klub ze stolicy Anglii w maju odpadł w półfinale playoff tegorocznych rozgrywek, przegrywając z późniejszymi zwycięzcami – Leicester Riders.

W British Basketball League występuje obecnie 12 drużyn – 11 z Anglii i jedna ze Szkocji (Glasgow Rocks). Poziom rozgrywek można określić jako nieco niższy od naszej PLK.

