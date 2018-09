Wrocław – I Memoriał Adama Wójcika już w weekend

W dniach 14-15 września w hali wrocławskiego AWF-u odbędzie się I Memoriał Adama Wójcika – FutureNet Cup 2018. W turnieju zagrają cztery drużyny, których barwy reprezentował zmarły w 2017 roku koszykarz: FutureNet Śląsk Wrocław, WKK Wrocław, Elektrobud-Investement ZB Pruszków i Biofarm Basket Poznań. Wydarzeniu towarzyszyć będzie między innymi koncert Eweliny Lisowskiej i prezentacja zespołu Śląska na nadchodzący sezon.

Adam Wójcik był jednym z najlepszych zawodników w historii polskiej koszykówki. Osiem razy zdobywał Mistrzostwo Polski, tyle razy zagrał także w Meczu Gwiazd PLK. Cztery tytuły świętował we Wrocławiu, a w latach 1997-2001 był liderem jednej z najsilniejszych drużyn Śląska w historii polskiej ligi. Ponadto 149 razy wystąpił w reprezentacji Polski, z którą był na czterech finałach Mistrzostw Europy.

W środowisku koszykarskim znany był nie tylko z doskonałej gry, ale także życzliwości i nieschodzącego z twarzy uśmiechu. 26 sierpnia 2017 roku przegrał walkę z białaczką i zmarł w wieku 47 lat.

Turniej memoriałowy to wyraz szacunku i pamięci dla Wójcika; wezmą w nim udział drużyny, które reprezentował zmarły koszykarz. W piątek o 18:00 WKK Wrocław zagra z Biofarmem Basket Poznań, a ok. 20:30 FutureNet Śląsk Wrocław podejmie Elektrobud-Investement ZB Pruszków. W barwach dwóch ostatnich drużyn Wójcik świętował 5 z 8 tytułów mistrzowskich. W sobotę o 16:00 przegrani piątkowych spotkań zmierzą się w meczu o III miejsce, a o 18:00 zwycięzcy zagrają w finale.

Memoriałowi towarzyszyć będą wydarzenia o charakterze społeczno-artystycznym. Podczas pierwszego dnia oprawę muzyczną zapewni Ewelina Lisowska. Wokalistka jest trzykrotną laureatką Eska Music Awards 2013, a jej dwa pierwsze albumy uzyskały status złotej płyty.

Ponadto przed drugim meczem czeka nas prezentacja drużyny FutureNet Śląska Wrocław. Do drużyny dołączyło czterech nowych zawodników, a zespół Radosława Hyżego pierwszy poważny sprawdzian czeka właśnie podczas meczu ze Zniczem Pruszków.

Podczas turnieju memoriałowego kibice będą mieli możliwość zarejestrowania się w bazie dawców szpiku kostnego Fundacji DKMS. Misją fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych. Fundacja prowadzi największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest ponad 1 370 000 osób (lipiec 2018). Aby zostać potencjalnym Dawcą, można też przyjść na organizowany przez Fundację Dzień Dawcy Szpiku lub wejść na stronę www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu.

Na turnieju obecne będzie także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. Centrum zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem działalności w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywania w krew podmiotów leczniczych. Obecnie tylko we Wrocławiu zarejestrowanych jest blisko 30 tysięcy dawców, a RCKiK od lat propaguje ideę honorowego krwiodawstwa i zwiększa świadomość społeczną dotyczącą znaczenia krwi dla ratowania zdrowia i życia człowieka.

Krew można oddawać w siedzibie Centrum przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu lub podczas wydarzeń, którym towarzyszy punkt krwiodawstwa, takich jak Memoriał Adama Wójcika.

Na Memoriale nie zabraknie osób bliskich Adamowi Wójcikowi, między innymi jego żony Krystyny czy kolegi z parkietu Macieja Zielińskiego. Bilety na FutureNet Cup 2018 sprzedawane będą w cenach 10 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy) za dzień. Wejściówki można nabyć za pośrednictwem serwisu kupbilet.pl, a także w kasach hali wrocławskiego AWF-u w dniach turnieju.

