Wsad Mateusza Ponitki numerem 1 w Turcji!

Nie tylko my ekscytowaliśmy się efektownym wsadem nad Gasperem Vidmarem – akcja Polaka została wybrana najlepszą w 16. kolejce tureckiej Superligi.

Z niedzielnego meczu Banvitu Bandirma z Pinarem Karsiyaka w zestawieniu Top 10 znalazły się aż trzy akcje – i nic dziwnego, spotkanie, które zresztą opisywaliśmy, było naprawdę ekscytujące. Zacięte, na wysokim poziomie i efektowne.

Dobrze pokazał się w nim także Mateusz Ponitka, który zdobył 16 punktów, a w czwartej kwarcie wykonał potężny wsad w kontrze – po przechwycie, nad dużo wyższym Słoweńcem Gasperem Vidmarem, na dodatek z faulem, po którym dorzucił punkt z rzutu wolnego.

I niech to będzie zapowiedź pierwszego meczu EuroBasketu 2017, w którym Polska zagra właśnie ze Słowenią.

Całe zestawienie Top 10 z ostatniego weekendu Superligi można obejrzeć TUTAJ.