Wspaniały CJ McCollum – Blazers ograli Nuggets

Tym razem to CJ McCollum błyskotliwymi akcjami poprowadził Blazers do zwycięstwa. Drużyna z Portland wygrała w Denver 100:96 mecz numer 7 i awansowała do finału Zachodu. McCollum zdobył 37 punktów, a Damian Lillard „tylko” 13.

Przez większość spotkania to gospodarze z Denver prowadzili, a ich przewaga w pewnym momencie sięgnęła nawet 17 punktów. Jednak Blazers znów pokazali wielki charakter i wielkim wysiłkiem całego zespołu wygrali mecz numer 7.

Zespół z Portland, tak jak i w całej serii przeciwko Nuggets, tak i dziś mógł liczyć na świetną grę McColluma. Na końcu, nieskuteczny tego dnia (3/17 z gry) Damian Lillard odsunął się w cień, a decydujące akcje przeprowadzał drugi ze strzelców Blazers.

CJ McCollum nie zawiódł i trafił kluczowe rzutów z półdystansu w końcówce. Cały mecz skończył z 37 punktami, 17/29 z gry i 9 zbiórkami. Nie byłoby tej wygranej, gdyby nie wsparcie rezerwowych. Doskonale w drugiej połowie zagrał weteran Evan Turner, a podobnie jak w meczu nr 6, mnóstwo dobrego w obronie zrobił młody środkowy Zach Collins.

Słabszy mecz zagrał Paul Millsap, który w poprzednich spotkaniach mocno dominował nad rywalami. Świetny za to był Nikola Jokić, który zdobył 29 punktów i zebrał 13 piłek. Zabrakło mu jednak nieco pomocy, żeby przepchnąć Denver do finału Zachodu. Jego trójka, która mogła dać remis w ostatniej minucie, była niecelna.

W końcówce ważny rzut trafił jeszcze Jamal Murray, jednak nie zaliczy tego meczu do udanych – zdobył 17 punktów, ale przy skuteczności 4/18 z gry.

Blazers awansowali tym samym do finału Zachodu, gdzie zmierzą się z Golden State Warriors, być może grającymi bez Kevina Duranta. W tej serii, żeby choć nawiązać walkę z Warriors, potrzebna będzie już świetna gra obu liderów Portland.

RW

