Wspaniały Waczyński prowadzi Unicaję – co za trójki Polaka

Dwie celne rzuty za 3 punkty z rzędu Adama Waczyńskiego w kluczowych momentach dały wygraną jego 81:68 Unicaji Malaga w Eurolidze z tureckim Efesem Stambuł. Polak zdobył 20 punktów.

Adam Waczyński jeszcze raz zaimponował świetnym występem w najlepszych koszykarskich rozgrywkach Europy. Nie tylko samą skutecznością, ale również mocnymi nerwami. Jego akcje po obu stronach boiska przesądziły o tym, że goniona przez Efes Malaga zdołała się jednak utrzymać na prowadzeniu do ostatniego gwizdka.

Choć gospodarze przez większość meczu prowadzili różnicą 10-12 punktów, pozwoli gościom zniwelować straty do zaledwie 2 oczek. Wtedy na boisko wrócił polski strzelec i pokazał, że jest w życiowej formie. Trafił dwukrotnie za 3, wyprowadzając swój zespół na bezpieczną przewagę.

W całym meczu „Waca” pomylił się tylko przy jednej próbie z gry (miał 3/4 z dystansu i 2/2 za 2 pkt.) i trafił wszystkie 7 rzutów wolnych. W 21 minut na parkiecie zdobył 20 punktów i zaliczył arcyważny przechwyt. Okazał się najskuteczniejszym graczem w całym meczu.

Po jego decydującym rzucie cała Malaga oszalała:

