Wstępna kadra na eliminacje – są ciekawe nazwiska

Aleksander Balcerowski, Mikołaj Witliński czy Jarosław Zyskowski są na liście 20 koszykarzy, którą PZKosz rozsyła do klubów. Pierwsze mecze eliminacji MŚ – w listopadzie.

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>

W związku zastrzegają, że nie jest to jeszcze ostateczna szeroka kadra, bo po przesunięciach terminów federacje mogą zgłaszać takie składy do FIBA do 6 listopada. To pozostawienie otwartej furtki dla tych, którzy mają wielu graczy w Eurolidze – FIBA liczy, że zdoła się jeszcze porozumieć z organizatorem tych rozgrywek odnośnie spornego kalendarza. Wtedy niektóre kraje mogłyby powołać swoich reprezentantów z Euroligi.

W naszym przypadku problem dotyczy tylko Adama Waczyńskiego z Unicaji Malaga, ale w związku liczą, że nawet jeśli kapitan reprezentacji opuści mecz z Węgrami (23 listopada w Gdyni, Unicaja dzień później podejmuje CSKA), to wystąpi w spotkaniu z Litwą w Kłajpedzie (26 listopada).

Na liście 20 nazwisk – nazwijmy ją wstępną szeroką kadrą, skoro zmiany są jeszcze możliwe – jest oczywiście cała dwunastka z EuroBasketu, ale brakuje już Macieja Lampego, który próbował przygotowywać się do mistrzostw. Nie ma też (być może na razie, zgłosić można 24 koszykarzy) walczącego prawie do końca Andy’ego Mazurczaka, ani – to niespodzianka – Daniela Szymkiewicza.

Zaskoczenia w drugą stronę są tak naprawdę trzy: Aleksander Balcerowski, Mikołaj Witliński i Jakub Wojciechowski. Trzej podkoszowi w wieku 17, 22 i 27 lat – Balcerowski, który jest graczem Herbalife Gran Canaria, uchodzi za nasz największy talent, Witliński talent próbuje zamienić w solidne granie w Asseco, a Wojciechowski utrzymuje się w lidze włoskiej walcząc pod koszami bez wyjątkowych efektów.

Na liście są też Jarosław Zyskowski i Przemysław Żołnierewicz, którzy grali już w kadrze B i nieźle zaczęli obecny sezon, ale akurat na ich pozycjach w kadrze jest bardzo mocny zestaw zawodników. Zresztą, umówmy się – tylko jakieś urazy mogą sprawić, że na Węgrów i Litwę wystawimy skład inny niż na EuroBasket.

Oczywiście z wyjątkiem Waczyńskiego na Węgry – tu będziemy potrzebować uzupełnienia. Mike Taylor może się zdecydować na trzecią jedynkę (Filip Matczak lub Marcel Ponitka?), Zyskowskiego lub Żołnierewicza, albo zaskoczyć nas wszystkich rezygnując z któregoś z podkoszowych na rzecz Balcerowskiego, Witlińskiego lub Wojciechowskiego.

Wstępna szeroka kadra reprezentacji na Węgry i Litwę:

Obwodowi: A.J. Slaughter, Łukasz Koszarek, Filip Matczak, Marcel Ponitka.

Skrzydłowi: Mateusz Ponitka, Adam Waczyński, Michał Sokołowski, Karol Gruszecki, Przemysław Zamojski, Jarosław Zyskowski, Przemysław Żołnierewicz.

Podkoszowi: Damian Kulig, Przemysław Karnowski, Adam Hrycaniuk, Aaron Cel, Tomasz Gielo, Jakub Wojciechowski, Mikołaj Witliński, Aleksander Balcerowski, Aleksander Czyż

ŁC

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>