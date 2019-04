Wstrząs zadziałał – Mike Scott w najlepszym wydaniu

Mike Scott w sobotę zagrał jeden ze swoich najlepszych meczów w PLK, a Stal pokonała Kinga Szczecin 92:70. Zwyżka formy Amerykanina to być może efekt dojścia Caspera Ware’a, który miał przejąć od Scotta liderowanie zespołem.

Od ogłoszenie transferu Caspera Ware’a, Mike Scott w 3 kolejnych spotkaniach zdobył odpowiednio 20, 14 i 29 punktów. To daje średnią 21 punktów na mecz. W sezonie zdobywa ich średnio 12,8.

Amerykanin zaczął podejmować lepsze decyzje na parkiecie, stał się graczem dokładniejszym i wybierającym tylko dobre rzuty. Świadczą o tym chociażby skuteczności – w tych 3 meczach trafił 15 z 26 rzutów za 3 punkty. Popełnił także zaledwie 3 straty.

Trener Wojciech Kamiński zaczyna mieć swego rodzaju „kłopot bogactwa” na obwodzie. Minut na pozycjach 1-2 jest zaledwie 80, a przecież chętnych na 20+ jest przynajmniej kilku. Ware, Michał Chyliński, rewelacyjny Scott, Daniel Szymkiewicz, no i Nemanja Jaramaz, który wreszcie pojawił się na parkiecie po przerwie spowodowanej kontuzją. Sprawiedliwy podział czasu gry nie wchodzi w grę.

Może się także okazać, że najlepsze ustawienia Stali będą te, bez nominalnych niskich skrzydłowych, czyli Przemysława Żołnierewicza i Mateusza Kostrzewskiego. Casper Ware prawdopodobniej będzie miał najczęściej piłkę w rękach, a żeby jego gra była efektywna, musi być otoczony strzelcami. Pokazał to jego pierwszy mecz z Arką, który mógł spokojnie skończyć z 10 asystami, gdyby tylko partnerzy trafiali do kosza.

Dobra forma strzelecka Scotta to wymarzona wręcz sytuacja do tego, by grać jednocześnie na parkiecie dwójką Amerykanów. Jeśli tylko Scott będzie dalej trafiał za 3 i rozciągał obronę rywali, to być może nie trzeba będzie się martwić o zmieszczenie w jednym zespole Mike’a i Caspera.

Tak jak ten obwód może działać bardzo sprawnie, tak ustalenie tego, kto jest liderem i do kogo mają należeć najważniejsze rzuty już łatwe nie będzie. Scott ostatnim meczami pokazuje, że jest w stanie prowadzić atak Stali w sposób efektywny i chętny do oddania pierwszoplanowej roli raczej nie będzie.

Zostały jeszcze 4 spotkania sezonu regularnego w PLK. Czasu jest mało na wypracowanie odpowiedniej rotacji i ról w zespole (obecność Jaramaza to kolejne utrudnienie w tej kwestii), ale już w meczu z Kingiem Stal wyglądała po prostu dobrze – jak ekipa, która może znaleźć się w półfinale.

Grzegorz Szybieniecki

