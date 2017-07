Wszyscy gotowi, można zaczynać – kto zagra z Czechami?

W składzie na pierwszy mecz sparingowy reprezentacji Polski zabraknie tylko Przemysława Karnowskiego i Macieja Lampego. Pozostali kadrowicze są gotowi do gry.

Na czwartkowy dzień mediów oraz sesje fotograficzne na zgrupowanie reprezentacji w Wałbrzychu dojechał nasz środkowy Przemysław Karnowski. “Big Mamba” jest w trakcie rehabilitacji po operacji kciuka i w meczu z Czechami jeszcze nie zagra. Nieobecny jest też nadal Maciej Lampe, dochodzący do siebie po operacji biodra – jego przyjazd spodziewany jest w późniejszym terminie.

Pozostali gracze uczestniczący w zgrupowaniu będą w piątek dyspozycji trenera Mike’a Taylora. Dotyczy to także graczy, którzy przyjechali później do Wałbrzycha. A.J. Slaughter odpoczywał, a Adam Waczyński kończył rehabilitację po urazie mięśnia łydki. – Nie wiadomo, ile dostaną minut w pierwszym meczu, ale mają zagrać – dowiedzieliśmy się w sztabie kadry.

Dla polskich kibiców będzie to też pierwsza okazja, aby zobaczyć w akcji nowych graczy, nieznanych dotąd ani z kadry, ani z boisk PLK. Mathieu Wojciechowski i Andy Mazurczak będą mieli okazje potwierdzić, że zasłużyli na powołania.

O składzie reprezentacji Czech na piątkowy mecz pisaliśmy TUTAJ. Spotkanie odbędzie się o godz. 20.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Transmisja w TVP Sport i sport.tvp.pl.

Skład reprezentacji na mecz z Czechami, wraz z numerami:

0 Aleksander Czyż

2 Filip Matczak

3 Michał Sokołowski

4 Mathieu Wojciechowski

5 Aaron Cel

6 A.J. Slaughter

7 Damian Kulig

8 Przemysław Zamojski

9 Mateusz Ponitka

12 Adam Waczyński

15 Łukasz Koszarek

20 Andy Mazurczak

21 Tomasz Gielo

22 Daniel Szymkiewicz

23 Michał Michalak

33 Karol Gruszecki

34 Adam Hrycaniuk.

