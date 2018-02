Wszyscy grają dla Anwilu – lider z Włocławka ucieka

Stelmet, Polski Cukier i MKS Dąbrowa przegrały swoje mecze, gdy Anwil zaliczył „z urzędu” punkty za walkower z Czarnymi Słupsk. Rośnie przewaga zespołu Igora Milicicia nad resztą stawki.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Wszyscy wiemy oczywiście, że sezon regularny to tylko sezon regularny, ale przewaga własnego parkietu to rzecz piekielnie ważna. Po kolejce spotkań, w której mecze przegrywali wszyscy konkurenci do pierwszego miejsca i na 10 spotkań przed końcem regularnych rozgrywek, Anwil jest niemal pewniakiem do pozycji lidera.

Drużyna z Włocławka ma bilans 19-3, w dodatku 6 z pozostałych 10 spotkań zagra w Hali Mistrzów, w której jest niepokonana. Nad następnymi w tabeli – Stelmetem i Polskim Cukrem ma już 3 punkty przewagi, a mistrzami zagra właśnie na własnym parkiecie.

Stelmet (bilans 15-6) był po ciężkim meczu w Czechach, ale i tak wypada się zgodzić z trenerem Urlepem, że porażka z AZS była kompromitacją. Zielonogórzanie oczywiście będą faworytem każdego meczu na polskich parkietach, ale ich dla odmiany czeka jeszcze aż 6 spotkań wyjazdowych. Tymczasem poza Halą CRS mają w tym sezonie bilans zaledwie 5-5.

Polski Cukier (bilans 16-6) przegrał w Zgorzelcu i nie zaimponował formą, ale z konkurentów Anwilu ma relatywnie najłatwiejszy terminarz (aż 8 meczów u siebie) i „Pierniki”, oczywiście w razie ewentualnych potknięć regionalnego rywala, mogą jeszcze nieoczekiwanie włączyć się do walki o pierwszą pozycję przed PO.

Kolejne zespoły w tabeli mają już po 8 porażek (MKS Dąbrowa, Stal, Start), co stanowi za duży dystans, aby włączyć się do walki o wygranie sezonu regularnego.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>