SklepKoszykarza.pl po raz kolejny wspiera Turniej Finałowy Pucharu Polski w Warszawie. W tym roku wspólnie z Energa Basket Liga przygotował zabawę dla kibiców, która umożliwi im głosowanie na najlepszą piątkę Pucharu Polski.

Wybierz najlepszą piątkę Pucharu Polski – TUTAJ >>

Już od pierwszego meczu – w czwartek, 15 lutego – każdy kibic będzie mógł oddać swój głos. Wystarczy wejść na stronę www.sklepkoszykarza.pl/pucharpolski i wybrać pięciu zawodników których gra najbardziej Wam się podoba. Każdy głosujący otrzyma specjalny kod rabatowy na zakupy w SklepKoszykarza.pl, a zwycięzca konkursu otrzyma piłkę Spalding z podpisami finalistów pucharu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz najlepszej piątki Turnieju Finałowego Pucharu Polski 2018 odbędzie się bezpośrednio po meczu finałowym.

Dodatkowo, w konkursach które będą odbywać się w przerwach między meczami, kibice będą mogli wygrać oficjalne koszulki Reprezentacji Polski Poland Basketball od SklepKoszykarza.pl.

Zapraszamy do zabawy!

Terminarz turnieju – TUTAJ >>