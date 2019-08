Wybrzeże Kości Słoniowej już gra- niezłe sparingi we Włoszech

W rozgrywanym we Włoszech Trentino Basket Cup, nasi grupowi rywale, Wybrzeże Kości Słoniowej, zajęli drugie miejsce – wygrywając ze Szwajcarią i przegrywając z Włochami, ale tylko 58:69.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej i Wenezuela, czyli grupowi rywale Polaków na mistrzostwach świata to drużyny, o których wiemy mało, podobnie jak o ich zawodnikach. Ciężko jest ocenić ich realną siłę i potencjał, dlatego każda nowa informacja może być kolejną podpowiedzią, czego spodziewać się na mundialu.

Choć WKS to najniżej sklasyfikowana drużyna jaka jedzie do Chin, to już wyniki z pierwszego turnieju przygotowawczego pokazują, że nie można ich lekceważyć. Zespół z Afryki Zachodniej podczas Trentino Basket Cup ograł najpierw Szwajcarię 69:68 (cały mecz można obejrzeć TUTAJ >>), a w finale uległ Włochom 58:69.

Oczywiście to tylko sparingi, jednak już można mniej więcej przekonać się, kto powinien stanowić o sile naszych rywali. Gwiazdą z pewnością będzie Deon Thompson, który niedawno otrzymał obywatelstwo (więcej TUTAJ >>). Przeciwko Szwajcarom zdobył 12 punktów, a w finale 7.

Punktowo wyróżniali się także Guy Landry Edi (30 lat, 196 cm) – 13 punktów przeciwko Szwajcarii. To absolwent dobrze znanego uniwersytetu Gonzaga, który większość kariery spędził we Francji (Pro A i Pro B).

W finale najskuteczniejszy był duet Souleyman Diabate (32 lata, 182 cm) oraz Vafessa Fofana (27 lat, 198 cm) – obaj po 10 punktów. Ten pierwszy ma za sobą grę we Francji, a także w Eurocup – z drużynami BCM Gravelines i Skopje Aerodrom. Ostatni sezon spędził w Nancy Basket w drugiej lidze francuskiej. Fofana z kolei to aktualnie gracz Cholet Basket, a w poprzednim sezonie także grał w drugiej lidze francuskiej.

Przy naszych grupowych rywalach warto także wspomnieć, że reprezentacja Wenezueli przegrała mecz towarzyski z Portoryko 64:73.

RW