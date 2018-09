Wygrywamy sparing z Izraelem – najlepsi Ponitka i Łączyński

Udany początek towarzyskiego turnieju w Petersburgu. Reprezentacja Polski, prowadząc przez całe spotkanie, pewnie pokonała Izrael 84:76. W sobotę gramy z Rosją.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Mateusz Ponitka pojawił się w kadrze tuż przed turniejem, już w Rosji, ale od razu w pierwszym sparingu pokazał, ile obecnie jest wart. W 28 minut na parkiecie zanotował 15 punktów, 9 zbiórek, 3 asysty i 3 przechwyty.

Bardzo dobry mecz zagrał też Kamil Łączyński, który miał 15 punktów, 4 zbiórki i 3 asysty, trafił świetne 4/5 z dystansu. Trójki wpadały (4/6) także Karolowi Gruszeckiemu, dobry mecz zagrał Aaron Cel (14+5).

Zaliczyliśmy rewelacyjny początek spotkania, szybko budując przewagę – było 7:2 dla Polski, potem 15:4, a pierwszą kwartę wygraliśmy 27:16. Skuteczni byli Mateusz Ponitka i Aaron Cel, po 10 minutach już 7 punktów na koncie miał Łączyński.

Gdy weszli zmiennicy, oddaliśmy trochę inicjatywę rywalowi i Izrael zaczął sukcesywnie odrabiać straty. Pozytywem było, że wszyscy zawodnicy (dziesięciu) już do przerwy punktowali, także debiutanci Łukasz Kolenda i Mikołaj Witliński. Po I połowie Polska prowadziła 46:39.

Po przerwie utrzymywaliśmy kilkupunktową przewagę – w ataku rozkręcili się Mateusz Ponitka i Michał Sokołowski, kolejną trójkę trafił Łączyński. Po 3 kwartach było 66:58 dla naszej reprezentacji.

Na początku 4. kwarty Izrael zbliżył się na dystans 3 oczek, ale Polacy odpowiedzieli ważnymi trafieniami Cela, Gruszeckiego i Łączyńskiego, ponownie budując dwucyfrową przewagę. Prowadzenie spokojnie utrzymaliśmy do końca meczu.

Polska – Izrael (27:16, 19:23, 20:19,

Punkty Polaków: Mateusz Ponitka 15, Łączyński 15, Cel 14, Gruszecki 14, Sokołowski 9, Hrycaniuk 6, Zamojski 5, Witliński 3, Kolenda 2, Marcel Ponitka 1,

Pełne statystyki z meczu TUTAJ>>

Jutro (sobota), o godz. 12.30 polskiego czasu zagramy z gospodarzem turnieju – Rosją.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>